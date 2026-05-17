Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Quién se quedó con la casa de José José en Miami? Ya se resolvió el juicio

La casa en la que el Príncipe de la Canción vivió sus últimos años ha generado una deuda por impuestos no pagados

Mayo 16, 2026 • 
Alejandro Flores
jose jose casa.jpg

La propiedad está ubicada en Homestead

Instagram Sarita Sosa

Los últimos años de su vida, José José los vivió en Homestead, una zona de Miami en la que el 65% de sus habitantes son latinos, de acuerdo con el censo de 2010.

La casa que compró ahí era 10 veces más barata que su anterior residencia, que estaba ubicada en Coral Gables y que apareció varias veces en programas de televisión en los que el cantante mostraba sus grandes jardines y su enorme alberca.
Su última casa era más modesta pero bastante espaciosa, valuada en poco más de 700 mil dólares, de acuerdo con un documento publicado por el programa En Shock, de Jorge Carbajal.
TE RECOMENDAMOS: ¿Por qué le prohibieron a Cazzu hablar públicamente de su hija Inti? Esto dice la ley en México
La propiedad quedó en disputa cuando José José murió y sus dos familias comenzaron a pelear su herencia. Mientras que Anel Noreña, su segunda esposa se asumió como la heredera universal, Sara Salazar, su tercera esposa, se negó a reconocerlo y defendió la casa en Miami como suya.

Vadhir Derbez enfrenta grave acusación
Vadhir-Derbez.jpg
Famosos
Revelan OTRA ACUSACIÓN de abus0 contra Vadhir Derbez de 2010; lo señaló una estudiante de 15 años
Ante la polémica en la que se encuentre envuelto el hijo de Eugenio, salió a la luz una denuncia de su pasado.
Mayo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
vadhir derbez denuncia abuso.jpg
Famosos
Vadhir Derbez no vendrá a México hasta resolver la demanda en su contra: “Me provocó una psicosis tremenda”
El actor asegura que detrás de la denuncia hay una extorsión a la que no cedió
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
Vadhir-Derbez.jpg
Famosos
Acusan a Vadhir Derbez de presunto ABUS0 SEXU4L contra una modelo; esto es lo que se sabe
La joven de 19 años interpuso una demanda contra el hijo de Eugenio luego de haber sufrido un supuesto ataque.
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

¿La casa de José José en Miami ya es de Sara Salazar?

Luego de años de litigio, Sara Salazar tuvo un triunfo legal importante respecto a esta casa: el tribunal de Miami le permitió tenerla como bien de respaldo, es decir, la reconoció como propietaria del inmueble.
Este proceso lo promovió Sara en un intento por conseguir dinero ya que quiere hipotecarla para pagar los impuestos que la propia casa ha generado y que no se han pagado desde hace varios años.

jose jose casa (1).jpg

La resolución fue presentada en el programa “En Shock”

Captura En Shock

El documento de la resolución fue dado a conocer por “En Shock” y efectivamente se reconoce a Sara la capacidad para hipotecarla o dejarla en prenda a cambio de un préstamo.
Aunque es un proceso legal que no se relaciona con la herencia de José José, es un precedente importante para Sara, quien ahora puede argumentar que una instancia legal la ha reconocido como propietaria.

José José Sara Salazar Anel Noreña
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
marianabotas--.jpg
Famosos
Mariana Botas: El odio no la rompió y la hizo más fuerte
Mayo 16, 2026
 · 
Nayib Canaán
jorgeortizpinedo.jpg
Famosos
Jorge Ortiz de Pinedo: “En algún momento tomaré la decisión de retirarme, pero que sea por gusto, no por abandono ni por olvido”
Mayo 16, 2026
 · 
Nayib Canaán
vadhir derbez mhoni vidente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente alerta a Vadhir Derbez: le salió la carta del diablo por el caso de presunto abuso
Mayo 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
capi perez santos bravos.jpg
Famosos
Capi Pérez, en problemas: hizo “un chiste tonto” con Santos Bravos, se disculpa pero los fans no lo perdonan
Mayo 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
bobby larios niurka bruno.jpg
Famosos
Niurka y Bruno se burlan de Bobby Larios y aseguran que tenía un plan maquiavélico en su contra
La pareja respondió a las acusaciones de Bobby, quien aseguró que Bruno carecía de voluntad y sólo hacía lo que Niurka le ordenaba
Mayo 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
karyme lozano cristian de la fuente.jpg
Famosos
Karyme Lozano ya perdonó a Cristián de la Fuente pero hay cosas que no haría por él
La actriz ha dicho que el chileno ejerció violencia laboral en su contra en 2013
Mayo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
alex fernandez vicente fernandez.jpg
Famosos
Alex Fernández responde a la avalancha de críticas por la inclusión de Ángela Aguilar en el homenaje a Chente
En el nuevo álbum de Vicente Fernández hay un dueto con Ángela Aguilar: “La ley del monte”
Mayo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
suavecito queen buensrostro kim shantal.jpg
Famosos
Suavecito, el infiel de La Mansión VIP, se queda sin Queen Buenrostro y sin Kim Shantal
El influencer publicó un video para dar explicaciones de su comportamiento
Mayo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores