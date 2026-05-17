¿Quién se quedó con la casa de José José en Miami? Ya se resolvió el juicio

Los últimos años de su vida, José José los vivió en Homestead, una zona de Miami en la que el 65% de sus habitantes son latinos, de acuerdo con el censo de 2010.

La casa que compró ahí era 10 veces más barata que su anterior residencia, que estaba ubicada en Coral Gables y que apareció varias veces en programas de televisión en los que el cantante mostraba sus grandes jardines y su enorme alberca.

Su última casa era más modesta pero bastante espaciosa, valuada en poco más de 700 mil dólares, de acuerdo con un documento publicado por el programa En Shock, de Jorge Carbajal.

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La propiedad quedó en disputa cuando José José murió y sus dos familias comenzaron a pelear su herencia. Mientras que Anel Noreña, su segunda esposa se asumió como la heredera universal, Sara Salazar, su tercera esposa, se negó a reconocerlo y defendió la casa en Miami como suya.

¿La casa de José José en Miami ya es de Sara Salazar?

Luego de años de litigio, Sara Salazar tuvo un triunfo legal importante respecto a esta casa: el tribunal de Miami le permitió tenerla como bien de respaldo, es decir, la reconoció como propietaria del inmueble.

Este proceso lo promovió Sara en un intento por conseguir dinero ya que quiere hipotecarla para pagar los impuestos que la propia casa ha generado y que no se han pagado desde hace varios años.

La resolución fue presentada en el programa “En Shock” Captura En Shock

El documento de la resolución fue dado a conocer por “En Shock” y efectivamente se reconoce a Sara la capacidad para hipotecarla o dejarla en prenda a cambio de un préstamo.

Aunque es un proceso legal que no se relaciona con la herencia de José José, es un precedente importante para Sara, quien ahora puede argumentar que una instancia legal la ha reconocido como propietaria.