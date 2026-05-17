Sol León reniega de Maza Clan, con quien se besó bajo las sábanas en La Mansión VIP: “Estaba medicada”

“No quiero nada con el señor ese que está casado”, dice Sol León al referirse a Maza Clan, con quien tuvo escarceos amorosas dentro de La Mansión VIP.

En efecto, Maza Clan esta casado desde hace una década con Cindy Cornejo, con quien tiene un hijo. Ella no es una figura pública y solamente hace apariciones esporádicas en los contenidos de Maza Clan, cuyo nombre de pila es Alan Alapizco.

Dentro de La Mansión VIP, Alan se olvidó de que estaba casado, o por lo menos fue acusado de ello, ya que constantemente buscaba la compañía de Sol León.

Protagonizó incluso un polémico momento durante una de las constantes fiestas de La Mansión VIP en las que los habitantes tenían acceso ilimitado al alcohol.

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¿Qué sucedió entre Maza Clan y Sol León?

Luego de estar en la fiesta durante varias horas, Sol fue ayudada por sus compañeras de la mansión a llegar a la cama de su habitación pero siempre seguida por Maza Clan.

Cuando finalmente Sol logró acostarse y taparse con las cobijas, Maza Clan insistió durante varios minutos en acostarse con ella, a pesar de que otras habitantes argumentaron que ella no estaba en condiciones de tomar esa decisión de permitirle o no acostarse juntos.

En otra ocasión, en la madrugada también después de una fiesta, efectivamente entraron los dos a la misma cama, se taparon con las sábanas y el resto de los habitantes se dieron cuenta de que se daban besos.

“Ya lo sé, ya me lo dijeron, que se besan”, dijo Agustín, uno de los habitantes.

¿Por qué está arrepentida Sol León de lo que pasó con Maza Clan?

Ahora, Sol está arrepentida de lo que sucedió en La Mansión VIP pero pide una cosa: “no me victimicen”.

En un video publicado en sus plataformas, explica que ella misma evita victimizarse, por lo que asume plenamente sus actos.

“No existe ni existirá jamás algo íntimo en pareja con el señor que está casado; no lo quiero ni mencionar, porque yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero”.

Sol tuvo los 🥚🥚 de aceptar su cagadero! Creen que el prro de M🌚 lo haga o a el se le justifica? 🥱#LaMansionVip #lamansíonvip pic.twitter.com/2tcJRWmgQv — NanisDoll💋 (@Nanis_Doll) May 16, 2026

Sol explicó que ahora entiende que Maza Clan se acercó a ella porque siempre fue la líder del reality, pero que dentro de la Mansión hubo circunstancias especiales que alteraron su realidad,e entre ellas, el medicamento que le suministraron para controlar su ansiedad.

“Yo no me justifico de nada pero sí quiero aclarar que yo, en una situación normal, sin medicamento y sin alcohol, jamás hubiese cedido a lo poco o mucho que sucedió... que no fue más de beso”.



Sol también se dijo molesta porque en redes sociales la mayoría de los señalamientos son en contra suya, sin notar que Maza Clan está casado y fue el infiel.

