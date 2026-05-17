Marie Claire Harp confiesa que tuvo que superar momentos oscuros para renacer y sanar

La venezolana Marie Claire Harp se prepara para enfrentar una nueva etapa en su carrera con el estreno de su programa "¿Quién es mejor?”, una apuesta televisiva que, según afirma, representa no solo un crecimiento profesional, sino también una sanación personal después de momentos oscuros.

“Es una oportunidad de lujo, un regalo de Dios, de la vida, de esta profesión tan increíble como es el medio del espectáculo”, expresó la también exparticipante de La casa de los famosos México.

“Estoy muy agradecida; no me cabe la felicidad en el pecho, pero enfrento este gran compromiso con mucha responsabilidad”.

Con más de una década de trayectoria en los medios de comunicación, Harp destacó que este proyecto le llega en el mejor momento de su vida.

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“Sí lo pedí muchísimo. Vengo trabajando desde hace 12 años, hice carrera en Venezuela desde muy chica, y desde ahí no he parado. Creo que la única vez que paré fue en pandemia”, recordó.

“Emocionalmente estoy muy bien, estoy muy tranquila; es el mejor momento de mi vida, más fuerte y con ganas de trabajar siempre. Hace algunos años me habría muerto de nervios, ahora estoy ansiosa por lo bien que va a salir”.

“Estoy en un momento de mucho agradecimiento”

La conductora reconoció que, pese a su seguridad actual, ha atravesado inseguridades.

“Nosotros somos nuestro principal hater, y las redes sociales ayudan a destruir un poco. Pero tengo un círculo cercano que me protege: mi familia, mis amigos. Cada vez que entro en ese hueco, ellos me sacan”, expresó y agradeció también el cariño del público: “No puedo explicar lo que siento cada vez que leo un comentario bonito. Estoy en un momento de muchísimo agradecimiento, vibrando para que esta vibra nunca acabe”.

Sobre ¿Quién es mejor?, adelantó que el programa busca visibilizar talentos únicos, incluso los más “chuscos”. “Me llena de mucho orgullo ser parte de un programa que enaltece la gallardía de la gente”. Incluso reveló que podría mostrar una faceta poco conocida: “Me aventaría un popurrí de canto imitando a ciertas artistas. Es un talento oculto, ya verán que lo voy a demostrar”.

“Pasé por una parálisis facial de la que todavía me estoy recuperando”

Durante la entrevista con TVyNovelas, Harp reconoció que, aunque hoy vive una gran etapa, no todo ha sido miel sobre hojuelas y recordó su salida de La casa de los famosos México como uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Ese día que fui la primera en irme, salí sintiéndome una verdadera perdedora, inservible, se prospectaba que era un proyecto en el que iba a hacer una carrera y no. Estuve meses llorando, yendo a terapia. Hoy lo veo como un ‘Dios, gracias’, porque si no hubiera ocurrido así, quizás no tendría este camino tan bonito en México. Dios tiene todo preparado para ti”, expresó.

Finalmente, la conductora compartió otro de los retos personales que enfrentó recientemente, una parálisis facial que puso en pausa sus planes:

“Ahora estoy muy bien de salud. Este proyecto (¿Quién es mejor?) llega en un momento muy importante para mí, luego de que pasé por una parálisis facial de la que todavía me estoy recuperando. Me agarró cuando todavía no grabábamos el piloto, y todo se derrumbó. Pues dije: ‘ya se acabó todo, ¿ahora qué vamos a hacer?’”.

“Fue un momento muy oscuro. Sin embargo, se continuó, y ahora puedo decir que llegó a salvarme un poco del hueco emocional en el que estaba. Es una gran recompensa por esos momentos de angustia y de terror que viví hace unos meses”.

Con esta nueva etapa, Marie Claire Harp no solo apuesta por el entretenimiento, sino que busca inspirar a otros a mostrar sus talentos, incluso en medio de la adversidad

