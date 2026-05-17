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Telenovelas

Así fue la carísima grabación de la primera escena de Rosalinda, la telenovela de Thalía y Fernando Carrillo

En las páginas de TVyNovelas quedó el registro de cómo se grabó esa secuencia y aquí lo recordamos

Mayo 16, 2026
rosalinda thalia.jpg

Angélica María (al centro de la foto) interpretó a Soledad, madre de Rosalinda

Hemeroteca TVyNovelas

Rosalinda fue la última telenovela de Thalía. Y también la más complicada y la que menos éxito tuvo.

Aunque fue vendida a casi 100 países incluso antes de su estreno, Rosalinda pasó a la historia como la producción en la que la escritora del libreto original Delia Fiallo explotó de enojo por los cambios que se hicieron a la historia.
Sin embargo, también es una producción que muestra el nivel de inversión que se movían las telenovelas protagonizadas por Thalía.
Para muestra, lo que se gastó durante la escena inicial de Rosalinda, cuyo testimonio detrás de cámaras quedó en las páginas de TVyNovelas y aquí lo recordamos.
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¿Cómo se filmó el primer capítulo de Rosalinda?

La historia comienza con un trágico accidente en el mar que es determinante en la vida de la joven protagonista ya que no podrá consolidar su amor por haberse enamorado del hijo del hombre por el cual su madre, Angélica María, fue encarcelada.
La primera escena es una persecución provocada por el hecho de que Fernando, el villano, personificado por Guillermo García Cantú, secuestra a Soledad, el personaje de Angélica María.
Alfredo (Manuel Saval) se da cuenta del secuestro e intenta rescatarla persiguiéndolos en el mar solo que se estrella contra unas rocas. Cuando Fernando lo cree muerto, intenta seducir a Soledad, pero Alfredo llega a la orilla de la isla y le dispara.

rosalinda thalia (2).jpg

Aspectos de la grabación de Rosalinda

Hemeroteca TVyNovelas

La secuencia fue grabada en Veracruz dos veces ya que la primera vez no le gustó el equipo de producción.
En nuestras páginas se cuenta:

“De nuevo cuenta se utilizaron tres stunts para el accidente, aunque las escenas de la persecución sobre el agua las hizo completas Manuel Saval, quien fue sustituido por el doble Bernabé Palma durante la volcadura”.
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¿Cuánto se invirtió en el capítulo inicial de Rosalinda?

También se informa que “invirtieron un dineral para hacer las escenas y se cuantifica:

  • Participaron tres stunts
  • Se contrató un buzo para prevenir accidentes
  • Hubo una rampa anclada en el mar en forma de risco hecha por Televisa
  • Se usó una lancha de ex profeso para la volcadura, cuyo costo fue de 120,000 pesos
  • Se rentaron cuatro botes
  • Se usó un helicóptero para hacer tomas aéreas cuya renta es de 12,000 pesos la hora
  • Se rentaron 30 coches de la época (fines de los años 70)
Thalía Rosalinda
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