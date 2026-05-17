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Jorge D’Alessio se va de vacaciones como papá soltero por primera vez

El cantante aprovechó sus días libres tras el final de “Juego de Voces” para llevar a sus hijos a dos atracciones de Texas

Mayo 16, 2026 • 
Alejandro Flores
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Jorge D’Alessio no quería mojarse

Instagram Jorge D’Alessio

Jorge D’Alessio ha comenzado una nueva etapa de su vida tras la separación con Marichelo Puente.

El cantante terminó esta semana también su participación en el programa “Juego de voces: Hermanos y rivales”, por lo que ahora tiene tiempo para dedicarlo a sus hijos.
El cantante vivió momentos críticos justamente mientras estuvo en el programa, ya que coincidió con el anuncio de su separación luego de 13 años de vivir en pareja con Marichelo, con quien tiene dos hijos.
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En medio de rumores de infidelidad (siempre negados por él), D’Alessio ha explicado que el rompimiento de su matrimonio es un proceso que apenas ha comenzado.

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¿A dónde se fue de vacaciones Jorge D’Alssio con sus hijos?

Pero por ahora, lo cierto es que decidió mostrar que la relación con sus hijos es amorosa y afectuosa.
Jorge D’Alessio se llevó de vacaciones a sus dos hijos a SeaWorld en San Antonio, Texas.
Aunque encontraron algunas atracciones cerradas, disfrutaron de la mayoría de los juegos acuáticos.
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Crisis en matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo
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Alejandro Flores

Ese mismo día por la tarde fueron a un espectáculo de rodeo en el que apenas alcanzaron los últimos tres boletos.
Jorge compartió videos de los espectáculos en el rodeo, incluyendo la participación de uno de sus hijos en una dinámica dentro del ruedo.

JORGE D’ALESSIO Marichelo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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