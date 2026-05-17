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Verónica Castro se reúne con Juan Ferrara 33 años después de “Valentina”, y le hace dos emotivos regalos

Te mostramos cómo han cambiado los actores ahora que Ferrara ha decidido retirarse

Mayo 16, 2026 • 
Alejandro Flores
Juan Ferrara y veronica castro.jpg

Juan Ferrara y Verínica Castro

José Luis Ramos y Televisa

Hasta antes de “Valentina”, Verónica Castro se había convertido en una especialista en personajes de arrabal, cenicientas mexicanas que luchaban contra todos para obtener amor y dinero.

Pero Valentina era un rol diferente: una joven educada, graduada en la carrera de Hotelería y que busca ser una emprendedora exitosa. Es decir, nada que ver con la Rosa Salvaje que la había hecho famosa la década anterior.
En “Valentina” su protagonista fue Juan Ferrara, un hombre rico que pierde la memoria.
Por lo menos esa fue la historia durante el primer mes de transmisiones pero ante la poca audiencia, se decidió hacer un cambio radical tanto en la trama como en los personajes.

Valentina” estuvo al aire seis meses en 1993. Ahora, 33 años después, Juan Ferrara y Verónica Castro se reencontraron en una evento agridulce: la última función de teatro de Ferrara, quien ha decidido retirarse de la actuación.

"¿Y de veras vas a poder? Lo vas a extrañar”, le advirtió La Vero.
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¿Qué le regaló Verónica Castro a Juan Ferrara?

Ferrara, hijo de la legendaria actriz de origen español Ofelia Guilmáin, se retira luego de 60 años de trabajo constante en cine, televisión y teatro. Dueño de una presencia impactante y una voz que a todos seducía, Ferrara quiso hacer una última temporada en teatro con la obra “No te vayas sin decir adiós”.

Juan Ferrara.jpg

Juan Ferrara tras su última función

José Luis Ramos / TVyNovelas

Verónica Castro fue la madrina de la última función y al final subió al escenario para decirle adiós.

Le recordó lo mucho que disfrutaron “Valentina”, además de la obra “El juego que todos jugamos”, y le hizo dos regalos.
El primero fue una foto enmarcado en poliéster en la que aparecen juntos en una escena de la telenovela “Valentina”.

El segundo fue una mascada que Verónica Castro desenrolló ahí mismo en el proscenio. Cuando Juan vio que estaba estampada con la Virgen de Guadalupe, se conmovió casi hasta soltar algunas lágrimas.

Verónica Castro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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