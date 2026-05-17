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¿Por qué le prohibieron a Cazzu hablar públicamente de su hija Inti? Esto dice la ley en México

Luego de un año de disputas públicas, la pareja parece encaminarse a un arreglo legal por la guardia y custodia de su hija

Mayo 16, 2026 • 
Alejandro Flores
cazzu nodal (4).jpg

Cazzu y Nodal se separaron hace dos años

Instagram

Cazzu interrumpió brevemente su gira en Estados Unidos para hacer una presentación en México.

Este fin de semana, la rapera argentina se presenta en el Festival Tecate Emblema, rodeada, como ha sido desde hace un año, por la polémica con su ex Christian Nodal.
Cazzu y Nodal pelean por la guardia y custodia de su hija de 2 años, Inti, quien actualmente vive con la rapera. Por su parte, el cantante ha convivido pocas veces con la niña, primero porque, según dijo él mismo, “el viaje a Argentina es muy largo y tardado”, pero también porque acusa a Cazzu de presuntamente ignorar sus peticiones.
La rapera llegó a México este fin de semana y ante la pegunta de si es verdad que Nodal ya pudo ver a su hija Inti en Estados Unidos hace unos días, respondió tajante.

“Es un tema del que ya no puedo hablar, legalmente ya no me lo permiten”.

¿Qué dice la ley sobre casos como el de Cazzu y Nodal?

La prohibición a una madre o padre de familia de hablar públicamente sobre su hijo es una estrategia legal que ha adquirido especial relevancia en años recientes para los casos de guardia custodia.
El doctor en derecho Jorge Alberto Ávila González, especialista en el tema explica en un video publicado en el canal del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, que un simple Whats App es actualmente una prueba de mayor contundencia que cualquier confesional.

“En esos mensajes te das cuenta quién es quién, quién es el agresivo, quién se siente más que el otro; es una prueba que le hace falta mayor difusión”.

Esa misma estrategia aplica a las declaraciones públicas y en redes sociales en las que un padre o una madre expone aspectos de la vida de su hijo.

“Todas esas son pruebas que pueden influir en la convicción del juzgador a la hora de verificar los entornos del padre y la madre para proteger el entorno del menor y darle acceso a una vida libre de violencia”.

Tanto Cazzu como Nodal habían hablado hasta ahora profusamente sobre sus pleitos en torno a la guardia y custodio de Inti, acusándose mutuamente de no querer llegar a un acuerdo.

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Alejandro Flores

Se entiende que ahora dejarán de hacerlo para favorecer que el juicio llegue a un buen término.

Cazzu
 Christian Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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