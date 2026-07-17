Alfonso Obregón se va de México al mismo tiempo que Brenda Rivero lo denuncia ante la ley por abuso

Alfonso Obregón, famoso en el mundo del doblaje por haber sido la voz de Shrek durante las primeras cuatro películas, enfrenta por segunda vez una denuncia ante la Fiscalía por abuso sexual y corrupción de menores.

Obregón fue exonerado en la primera de estas denuncias, que fue juzgada hace dos años, cuando fue acusado por dos ex alumnas.

Ahora es Brenda Rivero quien lo acusa de estos dos delitos cometidos presuntamente cuando ella tenía 16 años.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Brenda, quien ahora tiene 32 años, relata que conoció a Obregón durante una convención de cómics y que luego de varios intentos por seducirla, le pidió que fueran novios.

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Rivero cuenta que durante muchos años normalizó ese comportamiento pero que recientemente, al acudir a sesiones de terapia, descubrió que había sido víctima de abuso, ya que Obregón tenía en ese tiempo 50 años.

En su acusación pública, Brenda (quien ahora es también actriz de doblaje como sus padres) reveló una conversación que habría tenido su madre con Obregón. Con capturas de pantalla, Rivero muestra que el ex actor de voz de Shrek habría confesado su crimen en esa conversación.

@riveroo_bren_lov Para todos los que dicen que las imágenes de la conversación de mi mamá con Alfonso Obregón son falsas y estaban pidiendo video. Pues ahí les va. Todo pasó porque Alfonso compartió una publicación (que es la que ven en la última imagen) y mi mamá le contestó. A eso, Alfonso le dijo a mi mamá por privado por Messenger. #shrek #doblaje #videoviral #doblajelatino #💜 ♬ sonido original - Brenda Rivero Love

La denuncia legal de Brenda contra Alfonso Obregón

Brenda Rivero anunció este 15 de julio que llevó ya su denuncia a tribunales.

“No ha sido una decisión fácil. Quienes han pasado por una situación así saben lo difícil que es dar este paso. Sin embargo, decidí hacerlo porque considero que ya no podía seguir callando”, publicó en su cuenta de TikTok.

Mientras tanto, Obregón continúa con su vida de manera normal. El mismo que se presentó la denuncia, viajó a Bogotá, Colombia, para asistir a un taller de doblaje en el que dará clases.

El actor apenas estuvo en ese país para presentarse en una convención de cómics del 3 al 5 de julio.

En un mensaje escrito en sus redes sociales escribió: “Sí regresó”.

Sin embargo, Brenda Rivero declaró al programa De primera mano: