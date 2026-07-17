Mauricio Castillo alborota las redes por comentario sobre Pedro Sola: “Pago la consecuencia de mis actos”

El caso de Pedrito Sola no deja de polarizar a la sociedad en casi cualquier esfera social.

Este 16 de julio, TV Azteca respondió a la presión con un comunicado en el que se anuncia que hará un proceso de sensibilización para que sus empleados ejerzan con mayor convicción al empatía con los animales.

Pero también anuncio una alianza con una fundación de bienestar animal con lo que espera que se reafirme su convicción animalista.

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El comunicado fue leído por los conductores de “Ventaneando”, el programa donde se originó el escándalo cuando Pedrito Sola hizo comentarios que incitaban a la violencia contra los perros.

Este día, por cierto, no estuvo Pedrito en el programa.

La lectura del comunicado por parte de Mónica Castañeda, Pati Chapoy, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez fue publicado en las redes sociales del programa, donde los comentarios de los usuarios continuaron con el debate.

¿Qué dijo Mauricio Castillo de Pedrito Sola?

Entre esos comentarios destacó el de Mauricio Castillo, comediante, escritor, integrante de Otro Rollo y artista plástico.

“Yo no creo que lo deberían correr. Creo que se debería retirar. Claro que eso es solo para gente que tiene dignidad”.

El comentario fue respondido por una decena de usuarios que le recordaron su reciente despido de una televisora debido a sus adicciones.

Castillo no se quedó callado y respondió:

“Pagué las consecuencias de mis actos. Estoy retirado desde entonces. ¿Algo que no sepas?”

También hubo algunos comentarios que salieron en defensa de Sola, pues consideran que las medidas que se han tomado para que se sensibilice y no cometa nuevamente el error de instigar a la violencia contra los perros, es mejor que un castigo.