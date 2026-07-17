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¿A los funerales se invita?… Maxine justifica por qué no hubo famosos en funeral de Elsa Aguirre

La comunicadora contó que fue muy amiga de la actriz

Julio 16, 2026 • 
Alejandro Flores
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Maxine Woodside habló del funeral de Elsa Aguirre

Captura N+ / Captura Fórmula

“Nunca nos avisaron ni en dónde iba a ser ni cuándo”, se quejó Maxine Woodside al referirse al funeral de Elsa Aguirre.

La comunicadora dijo que aunque ella no es figura del cine ni la televisión, sí era amiga de la actriz, por lo que quería asistir al funeral: “Hubiera ido feliz de la vida”.
Elsa Aguirre, una de las más grandes divas del cine mexicano, murió este martes 14 de julio debido a un paro respiratorio en su casa de Cuernavaca, donde era cuidada por un grupo de enfermeras.
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Las críticas de Maxine Woodside al funeral de Elsa Aguirre

Su funeral lució sin la presencia de personalidades del espectáculo, lo que generó polémica en redes sociales.
Maxine señaló que la responsabilidad de que el sepelio de la actriz fuera tan poco concurrido por sus colegas fue de la publirrelacionista.

“Tenías que andar investigando porque ella (la publirrelacionista) no le avisó más que a dos o tres amigos de Cuernavaca pero a todos los demás, Marisol Rico nunca nos avisó”, dijo Woodside en su programa de radio.
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La publicación de este fragmento del programa en el canal oficial de Youtube generó decenas de comentarios en contra de la conunicadora, ya que le señalaron que a los funerales no se invita.
“No tienen que avisar, ustedes tienen que preguntar”, “es uno mismo el que debe preguntar dónde será el velorio, no es cumpleaños”, “si realmente te dices amigo de alguien, preguntas y estás al tanto”, “al que le interesa, pregunta y asiste”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Youtube.

No obstante, Maxine Woodside se mostró incluso molesta por la manera en que se llevo a cabo el funeral.

“Resulta que a nadie nos avisó y luego resulta que dice que nadie fue ¡pues a nadie nos avisó!”

Maxine Woodside Elsa Aguirre
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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