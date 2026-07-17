Luis Fernando Peña tuvo que operarse con el urólogo por una rara condición médica: “Apenas hoy me levanté”

Médicamente se llama parafimosis.

Y la padece Luis Fernando Peña. O mejor dicho: la padeció. Desde esta tarde ya puede decir que corrigió esa parte de su cuerpo luego de someterse a una operación con el úrologo.

A través de un video, fue el propio médico Juan Manuel Ramírez Pedraza el que explicó qué hizo con el actor en el quirófano.

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“La parafimosis es un estrechamiento del prepucio que hace que se apriete el glande y se agriete o se lastime”, explicó el médico.

¿Qué le pasó a Luis Fernando Peña?

Para Luis Fernando, el procedimiento significó estar recostado durante poco más de ocho horas para garantizar su pronta recuperación después de la cirugía.

El médico explicó que se trata de una cirugía relativamente sencilla y rápida:

“Se hace una reconstrucción del área; se puede hacer con láser o sutura... hoy usamos un tipo de energía especial”.

Para su buena suerte, Luis Fernando tuvo una recuperación rápida por lo que no será necesario que siga en el hospital.