Los despiadados memes de Eduardo Feinmann contra México luego de que Argentina clasificó a la final

Tras el triunfo de Argentina, Eduardo Feinmann no dejó pasar la oportunidad de polemizar nuevamente con mexicanos en redes sociales.

El comentarista argentino provocó un incidente casi diplomático cuando declaró en su programa de televisión: “detesto a los mexicanos”.

Aunque su comentario fue dentro del contexto de los partidos de futbol en los que México perdió contra Inglaterra mientras que Argentina avanzó a semifinales, Feinmann provocó no sólo la respuesta de aficionados, sino de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien rechazó este tipo de señalamientos.

Feinmann entonces se retractó y argumento que sus declaraciones solamente se referían al futbol y de no a los pueblos de México y Argentina.

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¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre México nuevamente?

No obstante, la euforia por los nuevos triunfos de Argentina han motivado más mensajes de Feinmann que alimentan la idea de que mexicanos y argentinos son rivales.

“Los mexicanos nos detestan”, publicó Feinmann en su perfil de X.

Nos detestan en México. https://t.co/c0AilwuJCR — Eduardo Feinmann (@edufeiok) July 15, 2026

El mensaje lo repitió en varios posteos en los que se alude a memes y enfrentamientos entre argentinos y mexicanos.

Por ejemplo, lo escribió junto con el video que se hizo viral este miércoles y en el cual un mexicano grita que las Malvinas son británicas y entonces un grupo de tres argentinos arremete a golpes en su contra.

Así piensan. Nos detestan en México. https://t.co/ffZkfXJ05s — Eduardo Feinmann (@edufeiok) July 15, 2026

También lo hizo para publicar un meme en el que se alude al caos de un productor rural argentino que propuso comercializar carne de burro por ser más económica.

“Nos detestan ¿queda claro?”, escribió también en un mensaje publicado horas antes del partido de Inglaterra contra Argentina.

Se refirió así a los mexicanos, ya que el mensaje es una respuesta a un posteo en el que se invita a los mexicanos a apoyar a Inglaterra.

Feinmann cerró su serie de publicaciones sobre la semifinal del futbol con un mensaje dirigido a Lionel Messi en el que le agradece por el futbol que ha generado en la cancha.

