¿Quién es Arantza Ruiz, la décima habitante confirmada de La Casa de los Famosos MX 2026?

En su perfil de Instagram se define con claridad: “Actriz, otaku, gamer”.

Todo eso ha sido Arantza Ruiz pero ahora ya puede agregar: habitante de La Casa de los Famosos México.

En su primera aparición como confirmada, Ruiz confesó que uno de sus mayores miedos en el reality show es ser funada.

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“Ahora ya no sabe uno por qué puede salir funado”.

Arantza Ruiz: streamer, gamer y actriz

Arantza Ruiz ahora es una streamer con 1.3 millones de seguidores en TikTok y más de 300 mil en Instagram.

Su biografía, sin embargo, comienza como actriz de televisión, profesión en la que se educó en el CEA de Televisa.

De hecho, en su hoja de vida se puede presumir que lleva 33 capítulos de La Rosa de Guadalupe, casi siempre interpretando personajes villanos.

“Hasta llegué a desvivir profesores”, cuenta Arantza cuando habla de esa faceta.

Su pasión por la actuación comenzó, según ha explicado ella misma, desde que era una niña.

“Yo decidí que quería ser actriz a los 4 años porque mi papá estaba haciendo la telenovela ‘¡Vivan los niños!’ y yo lo acompañaba al set. Para mí era como ir a jugar”, dijo en una entrevista para las estrellas.

Actualmente, Ruiz tiene también, de hecho, una trayectoria como actriz de telenovelas, la más reciente “Tierra de amor y coraje”, donde interpreta a Jacky, una joven voluntariosa que parece no obedecer a nadie más que a sus propios deseos.

Arantza también es músico, admiradora de Michael Jackson y del k-pop.

“Hago música para gente que siete demasiado”, se lee en su perfil de Instagram.

La familia de Arantza es de una larga trayectoria artística, ya que su padre también es actor de televisión. Además, basta recordar que su abuelo es el primer actor José Carlos Ruiz, legendario histrión de cine y televisión en México.