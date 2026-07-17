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Sylvia Pasquel llegó a Chismorreo solo a hacer corajes: Explotó vs. Ivonne Chávez

La actriz terminó por casi levantarse e irse: “Yo no vine a pelear con nadie”

Julio 16, 2026 • 
Alejandro Flores
sylvia pasquel ivonne chavez.jpg

Ivonne Chávez y Sylvia Pasquel

Instagram

Sylvia Pasquel entró al foro de “Chismorreo” con una consigna: “díganme las cosas en mi cara”.

La actriz, productora y empresaria, hija de Silvia Pinal, decidió acudir la programa conducido por Fabián Lavalle, Ivonne Chávez y Esteban Macías para dar réplica a las versiones que se ha dicho sobre temas como su relación con Alejandra Guzmán y la repartición de la herencia de su madre.
Chávez le lanzó entonces una pregunta acerca del supuesto distanciamiento que tiene con Alejandra debido a una disputa por la propiedad del teatro Silvia Pinal.

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¿Cómo fue la discusión entre Sylvia Pasquel e Ivonne Chávez?

Pasquel le preguntó quién le había dicho que están distanciadas, a lo que la conductora respondió: “Mis fuentes”.
La actriz no aceptó esa respuesta como válida: “Y esa persona que es tu fuente ¿vive en mi casa, es cercana a mí, vive con mi familia?”
Ivonne Chávez aceptó que ninguna de esas características cumple su fuente.
Entonces Pasquel arremetió contra ella:

“Muchas veces la gente llega con ese tipo de comentarios porque quiere monetizar, porque es más fácil facturar hablando mal que hablando bien”.

La conversación subió de tono porque Ivonne Chávez argumentó que se habla de ella y de la familia Pinal porque son figuras públicas.
—Pues sí, pero facturas más hablando mal de mí —replicó Pasquel
—No, de usted casi no hablo
—Pues ahorita porque dices que tu fuente y tu fuente... que esa fuente es como el chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito... esa fuente no existe
—Lo que pasa es que no voy a revelar mi fuente
—Y si tenemos problemas a tí qué te importa, en qué te metes.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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Hubo un momento en que Sylvia Pasquel se mostró harta de la discusión:
“Yo no vengo a aclarar nada”, respondió cuando Ivonne Chávez quiso sabe si es verdad que Silvia Pinal le dejó el teatro a Alejandra Guzmán.
Ante la insistencia de Chávez por abordar el tema, la actriz respondió tajante:

“Te lo digo a ti porque sé que hablas... y ya me voy porque no quiero pelear ni hablar de eso”.

La actriz no se fue del foro pero decidió dar la espalda a Ivonne Chávez. Fue Fabián Lavalle quien recuperó la conversación al aludir que Pasque es su amiga.

“Pues sí, somos amigos y por eso espero que me defiendas”.

Sylvia Pasquel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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