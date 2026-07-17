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Silvia Pinal quería ABORTAR a Alejandra y Luis Enrique, así lo reveló Enrique Guzmán

Aunque se perdonaron antes de la partida de la diva, el intérprete no dudó en soltar secretos de su historia en pareja.

Julio 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Enrique Guzmán contó secretos de su matrimonio con Silvia Pinal.

Archivo/YouTube

“Yo me casé con Silvia por Alejandra, por tener a Alejandra. Y ella lo sabe, Alejandra”.

Poco antes de la partida de doña Silvia Pinal, la diva tuvo la posibilidad de reconciliarse con su exesposo Enrique Guzmán. Según sus palabras, se pidieron perdón y dejaron atrás una historia marcada por la violencia.

Sin embargo, en una reciente entrevista para el programa ‘Cara a cara con Cora Nelda González’, el cantante de rock no dudó en contar detalles inéditos sobre su relación con Pinal y el nacimiento de sus hijos.

Guzmán, sin tapujos, reveló que doña Silvia pensó en interrumpir sus embarazos, tanto el de Alejandra como el de Luis Enrique.

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“Ella pensaba perder, quitarse la criatura”, dijo el cantante. Y ante la sorpresa de la presentadora, el cantante precisó que no sólo se trató del embarazo de Alejandra, sino también del de Luis Enrique: “No, ni su hermano tampoco”.

El intérprete de ‘La Plaga’ dijo que la intención de Silvia no era tener hijos con él sino que contrajeran matrimonio. “Lo que quería era casarse conmigo”, indicó.

Guzmán afirmó que su decisión de casarse con la actriz estuvo directamente ligada al embarazo:

“Yo me casé con Silvia por Alejandra, por tener a Alejandra. Y ella lo sabe, Alejandra”.

Al mismo tiempo, el músico compartió que, a pesar de los conflictos posteriores, siempre mantuvo la convicción de ser un padre presente.

En la misma charla, y al referirse a la dinámica con Silvia Pinal, don Enrique describió cómo la fama y la personalidad de ambos influyeron en su separación.

“Cuando de repente no fui el señor Pinal, sino el señor Guzmán, no le gustó mucho a la señora. Porque me quería tener como su perrito, como su empleado”, expresó el músico.

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Y añadió que “en cuanto empecé a despegar como artista, hubo ya celos y cosas que no pude soportar”, relató. Según el propio Enrique, Silvia nunca adoptó el apellido Guzmán ni cambió su forma de manejar las relaciones personales: “Ella nunca fue distinta. Ella fue Silvia siempre. Nunca fue la señora Guzmán”.

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Y finalmente, admitió que la separación hizo que perdiera a sus hijos temporalmente.

“Perdí a mis hijos. Semiperder a mis hijos, porque los perdí ese rato y los recobré enseguida en cuanto crecieron un poquito y me volvieron a buscar”. Ahora, Guzmán asegura que el vínculo familiar se restableció: “Hoy Alejandra y mi mujer son uña y mugre. Hablan todos los días, se cuidan todos los días”, concluyó.

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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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