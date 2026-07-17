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Emiliano Aguilar revela con quién y por qué se peleó en el BelicoFest

El hijo de Pepe Aguilar niega que haya recibido ayuda durante la pelea: “Yo solito lo tumbé”

Julio 17, 2026 • 
Alejandro Flores
emiliano aguilar pelea belicofest.jpg

Emiliano Aguilar

Instagram

"¿Quién estaba ahí? Nadie, yo solo”.

Así reacciona Emiliano Aguilar al ver las imágenes de su pelea en el Belicofest.
El cantate efectivamente fue captado por una cámara desde la tribuna cuando se agarra a golpes en una pelea que dura varios minutos.
Emiliano cuenta que, de hecho, él no debió estar en ese lugar:

“Yo tenía boletos VIP y debía estar atrás (del escenario) pero yo qué voy a hacer ahí, yo quería estar con la raza”, cuenta en el podcast everydays.

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La respuesta de Emiliano Aguilar

Emiliano asegura que es falso que le deba dinero al hombre con el que se peleó, que se llama Josué Dorantes.
De acuerdo con la versión de Dorantes, Aguilar le debe 15 mil dólares de la época en la que trabajaron juntos, es decir, hace más de un año.

Emiliano respondió: “Yo no le debo nada. Él lleva un año diciendo que me a hacer no sé qué cosas y ese día ya me habían dicho que venía”.

Emiliano criticó el hecho de que Josué le “llegó por detrás” y que luego, durante la pelea, trató de picarle los ojos.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Alejandro Flores

También negó que hubiera recibido ayuda de sus amigos en la pelea.

“Dicen que soy un montonero, ahí se ve clarito que yo lo tumbo, yo solito”.

Emiliano Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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