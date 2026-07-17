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Ana Gabriel comparte con fans fotos de su viaje de placer con Silvana Rojas

La cantante, quien ya llama a Silvana “mi esposa”, compartió fotos con sus clubes de fans

Julio 17, 2026 • 
Alejandro Flores
ana gabriel y silvana.jpg

Ana Gabriel y Silvana Rojas

Instagram

Ana Gabriel y Silvana Rojas han encontrado en sus clubs de fans un apoyo fundamental para su relación.

Fue en las redes sociales de uno de esos clubes donde Ana Gabriel llamó “esposa” a Silvana, a través de un mensaje publicado en una publicación en la que se pedía respeto para la cantante.
Ana Gabriel escribió: “Agradezco con toda mi alma por el apoyo y respeto a mi felicidad, pero sobre todo a mi esposa Silvana, más sin embargo les pido no hacer caso de comentarios no afortunados para quienes no saben el significado del amor”.
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El viaje de placer de Ana Gabriel y Silvana

Desde entonces, Ana Gabriel y Silvana suelen compartir fotos de sus viajes y actividades con algunos de esos fans que las replican en redes sociales.

Lo hicieron durante la justa mundialista y también ahora que han decidido emprender un viaje por Asia.

En su cuenta oficial, la cantante solamente publicó sus zapatos y se infiere que está acompañada por Silvana en el avión.

Pero en los perfiles de los fans hay varias imágenes que las muestran alegres y disfrutando de lo que, según se percibe, fueron unas vacaciones inolvidables.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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Las imágenes no están fechadas y de hecho, en cada club de fans hay fotos de lugares diferentes sin especificar si se trata de u mismo viaje en el que visitaron varios países o se trata de fotos de alguna experiencia anterior.

Ana Gabriel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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