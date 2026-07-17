Ana Gabriel comparte con fans fotos de su viaje de placer con Silvana Rojas

Ana Gabriel y Silvana Rojas han encontrado en sus clubs de fans un apoyo fundamental para su relación.

Fue en las redes sociales de uno de esos clubes donde Ana Gabriel llamó “esposa” a Silvana, a través de un mensaje publicado en una publicación en la que se pedía respeto para la cantante.

Ana Gabriel escribió: “Agradezco con toda mi alma por el apoyo y respeto a mi felicidad, pero sobre todo a mi esposa Silvana, más sin embargo les pido no hacer caso de comentarios no afortunados para quienes no saben el significado del amor”.

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El viaje de placer de Ana Gabriel y Silvana

Desde entonces, Ana Gabriel y Silvana suelen compartir fotos de sus viajes y actividades con algunos de esos fans que las replican en redes sociales.

Lo hicieron durante la justa mundialista y también ahora que han decidido emprender un viaje por Asia.

En su cuenta oficial, la cantante solamente publicó sus zapatos y se infiere que está acompañada por Silvana en el avión.

Pero en los perfiles de los fans hay varias imágenes que las muestran alegres y disfrutando de lo que, según se percibe, fueron unas vacaciones inolvidables.

Las imágenes no están fechadas y de hecho, en cada club de fans hay fotos de lugares diferentes sin especificar si se trata de u mismo viaje en el que visitaron varios países o se trata de fotos de alguna experiencia anterior.