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Junior H saca su lado gamer y vive la aventura de Minecraft Experience: Villager Rescue en CDMX

El pionero de la música regional urbana visitó la experiencia interactiva el lunes 13 de julio.

Julio 16, 2026 • 
Especial
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Junior H

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El fenómeno de la música mexicana Junior H cambió por un momento los escenarios por los biomas de Minecraft al convertirse en el primer artista invitado a vivir Minecraft Experience: Villager Rescue.

Se trata de una experiencia interactiva oficial inspirada en el videojuego más vendido de todos los tiempos. Durante su visita a Forum Buenavista, el cantante dejó además su firma en el muro principal como testigo de su visita a la experiencia.

Junior H se adentró en el videojuego emprendiendo una misión de rescate, recorriendo múltiples biomas de Minecraft construyendo estructuras e interactuando con mobs del videojuego y por supuesto, enfrentándose a creepers.

El artista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y ya prepara su visita a Barcelona y Madrid como parte de su gira que además incluye a la Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Querétaro, Puebla, Saltillo, Torreón, Tijuana, Mexicali, Los Mochis y Monterrey a inicios de 2027, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes del urbano regional. Además, promueve actualmente su nuevo álbum DEPR

Es la primera sede de esta experiencia en América Latina, y está abierta desde el 15 de abril en Forum Buenavista. Basada en Minecraft, el videojuego con más de 300 millones de copias comercializadas, la experiencia fue diseñada por Supply + Demand, estudio creativo responsable de proyectos para Cirque du Soleil, Universal Studios, Warner Bros., Taylor Swift, Justin Timberlake y Cher.

Junior H
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