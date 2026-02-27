Niña de 2 años muere tras ser golpeada por su PADRASTRO de 17 años; la mamá también tiene 17

Una niña de dos años, llamada Ayla Fernanda, falleció en el Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. La menor fue ingresada al nosocomio por su padrastro, supuestamente porque comenzó a sentirse mal.

El sujeto explicó que la menor dijo sentirse mal antes de comenzar a vomitar, sin embargo, los médicos que revisaron a la nena le hallaron moretones en diversas partes del cuerpo; por lo que el responsable fue detenido.

En tanto, la madre de la víctima la habría dejado encargada con su pareja sentimental, quien presuntamente la golpeó hasta provocarle la muerte, según el programa C4.

Las autoridades al comenzar a indagar en los hechos detuvieron al sospechoso, de 17 años de edad, identificado como Hugo Orlando ’N’.

El acusado fue presentado ante la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, pues también es menor de edad. De la misma forma, la madre de la bebé también tiene 17 años.