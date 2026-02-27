Suscríbete
Niña de 2 años muere tras ser golpeada por su PADRASTRO de 17 años; la mamá también tiene 17

El joven dijo que la menor empezó a sentirse mal y la llevó al doctor, pero tenía moretones.

Febrero 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Un adolescente de 17 años es sospechoso de la muerte de la bebé de su novia de 2 años.

Una niña de dos años, llamada Ayla Fernanda, falleció en el Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. La menor fue ingresada al nosocomio por su padrastro, supuestamente porque comenzó a sentirse mal.

El sujeto explicó que la menor dijo sentirse mal antes de comenzar a vomitar, sin embargo, los médicos que revisaron a la nena le hallaron moretones en diversas partes del cuerpo; por lo que el responsable fue detenido.

TE RECOMENDAMOS: Pareja protagoniza tremenda discusión y termina ABANDONANDO a su bebé en un parque público

En tanto, la madre de la víctima la habría dejado encargada con su pareja sentimental, quien presuntamente la golpeó hasta provocarle la muerte, según el programa C4.

Las autoridades al comenzar a indagar en los hechos detuvieron al sospechoso, de 17 años de edad, identificado como Hugo Orlando ’N’.

LEE MÁS: Kenia, la menor que pedía “irse al cielo” para dejar de sufrir por CÁNCER, ya murió, aclara su mamá

El acusado fue presentado ante la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, pues también es menor de edad. De la misma forma, la madre de la bebé también tiene 17 años.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
