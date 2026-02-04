Madre de conductora de televisión está desaparecida: hay una MACABRA pista y posible “escena del crimen”

“Esto no está relacionado con demencia; está tan lúcida como siempre”.

El pasado sábado 31 de enero, fue la última vez que se vio con vida a Nancy Guthrie, la madre de la famosa presentadora estadounidense del programa ‘Today’, Savannah Guthrie.

La mujer, de 84 años, fue declarada desaparecida en su casa cerca de Tucson, Arizona. Horas antes fue visitada por sus hijos.

Guthrie tiene movilidad limitada, por lo que no pudo haber salido de su hogar sin ayuda, dijo a la prensa el sheriff encargado de la investigación, Chris Nanos. La familia está especialmente preocupada porque necesita tomar medicación diaria.

“Esto no está relacionado con demencia; está tan lúcida como siempre. La familia quiere que todo el mundo sepa que no se trata de alguien que simplemente se haya alejado sin rumbo”, expresó el agente.

El lunes por la mañana la investigación dio un giro al darse a conocer que el caso está siendo tratado como un “delito” y su casa, como “una escena del crimen”.

“(Nancy) no se fue sola”, agregó Nanos, y explicó también que “las circunstancias del lugar son sospechosas”.

Nanos reitero que la mamá de Savannah “no es alguien que simplemente se alejó” debido a su edad y a sus “limitaciones físicas”, por lo que instó a los ciudadanos a revisar sus cámaras de seguridad para apoyar a las indagaciones.

El teléfono celular de Nancy Guthrie, su Apple Watch, su billetera y las llaves del auto también fueron encontrados dentro de la casa.

También trascendió que su marcapasos dejó de sincronizarse horas después de su desaparición.

Savannah se pronuncia

A través de un comunicado difundido por la emisión ‘Today’, Savannah Guthrie, quien no estuvo en la transmisión, compartió que: “en nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo… En este momento, nuestra prioridad sigue siendo el regreso seguro de nuestra querida mamá”, añadió.

Guthrie agradeció los esfuerzos que se realizan para localizar a su madre y pidió que todo aquel que tenga información útil, llame para compartirla con agentes.