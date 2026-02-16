Suscríbete
Viral

Abuela influencer, de 82 años, fue asaltada y golpeada en su casa: “Cállate porque te mat*”

Las cámaras de seguridad grabaron cómo Mónica Mancini fue amenazada al interior de su hogar.

Febrero 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Abuela-influencer-Mónica-Mancini.jpg

‘La abuela influencer’ fue asaltada en su casa por menores de edad.

Instagram

“En la primera que… te matam*s. Dame la plata”.

Hace tres años una abuelita jubilada argentina se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se difundiera un video donde habla con ‘Alexa’. Desde entonces fue bautizada como ‘La abuela influencer’ y su perfil publica tips de cocina y prepara alimentos caseros tradicionales. También comparte su rutina, recomendaciones musicales sugerencias relacionadas con el bienestar.

La mujer de 82 años se había mostrado feliz al dar conocer su contenido, con sus más de 200 mil seguidores en Instagram, hasta que esto la llevó a ser ubicada por delincuentes quienes la buscaron en su casa para atacarla.

Durante la madrugada del 9 de enero, Mónica Eugenia Mancini fue maniatada, golpeada y despojada de sus pertenencias por varios menores de edad, quienes fueron guiados en tiempo real desde una prisión a través de una videollamada.

Las cámaras de vigilancia captaron el asalto cometido contra la influencer y en el clip se observa que al escuchar ruidos, la víctima se acerca a la puerta de su casa, momento en el que los atacantes la enfrentan y provocan su caída. Inmediatamente, la amenazan con quitarle la vida en caso de no guardar silencio. Al tiempo que le exigen dinero.

TE RECOMENDAMOS: Caso Jeremy: adolescente APUÑALADO en secundaria de Tláhuac tiene daño en hígado y pulmones

“En la primera que… te matam*s. Dame la plata”, le exige uno de los delincuentes a Mancini. Minutos después, el sospechosos se comunicó con un cómplice por teléfono y le indica: “Está acá la señora, decile como se llama”. A partir de ese momento, el delincuente recibió instrucciones sobre qué buscar, y después las imágenes de la cámara se cortan.

La reconstrucción judicial indica que el asalto comenzó cuando Mónica, recién llegada de un viaje, escuchó ruidos en el techo. “Ese día que llegué, subí una historia a mi cuenta diciendo que estaba volviendo al país. Alrededor de las 23 horas, apenas me acosté, sentía voces en el techo, unos ruidos raros difíciles de identificar”, relató ante el fiscal Patricio Ferrari.

Aproximadamente a las 2:30, al ir al baño, la víctima fue sorprendida por un adolescente armado que la arrojó al suelo, la ató con violencia y le exigió bajo amenaza la entrega de dinero. “Me ataron, me pegaron y me amenazaron de muerte”, declaró la víctima.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

Los asaltantes mostraron tener información precisa sobre la víctima: “Me mostraban mi cuenta de Instagram y una foto con un collar dorado. Me decían que se los entregue”, agregó la víctima. La obligaron a entregar un millón de pesos y otros objetos de valor, buscaban euros y forzaron a Mancini a proporcionar sus claves bancarias. “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”, mencionó en su declaración.

Durante el ataque, quienes ejecutaban el robo mantenían contacto directo por videollamada con un cabecilla preso que guiaba cada paso del ilícito. De acuerdo con los datos oficiales aportados por la investigación, ‘La Banda del Millón’ operaba desde la cárcel y reclutaba a jóvenes para la ejecución del robo, aprovechando datos personales e imágenes publicadas en las redes sociales de la víctima.

El saldo fue el robo de dinero en efectivo, cien euros, joyas, el teléfono móvil y la transferencia de fondos desde su cuenta electrónica. Mancini afirmó que en la cuenta tenía alrededor de 10 millones de pesos.

MIRA TAMBIÉN: Abuelita de 79 años ENVENENÓ a su familia; confundió raticida con sazonador mientras preparaba caldo y arroz

Atada de pies y manos, la víctima permaneció en el suelo hasta lograr desatarse horas después. “Recé un rosario y agradecí por las almas del purgatorio”, describió. Al conseguir liberarse, accedió a un teléfono fijo y, aún en estado de shock, alertó a su hijo Patricio y al Hospital Alemán para recibir atención por lesiones y el impacto emocional sufrido, relató a Infobae.

El episodio dejó secuelas físicas y psicológicas. “Estaba muy en shock. Ese sábado tuve que volver al hospital por la lesión”, afirmó la mujer tras la agresión. La investigación se centró en el análisis de cámaras de seguridad, movimientos electrónicos y varios allanamientos.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
sturla atleta infiel.jpg
Viral
Atleta infiel gana medalla en las Olimpiadas y usa el premio para pedir perdón a su novia; ella responde
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Caso-Jeremy.jpg
Viral
Caso Jeremy: adolescente APUÑALADO en secundaria de Tláhuac tiene daño en hígado y pulmones
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jocabed-Betanzos.jpg
Viral
Exregidora entró al quirófano para arreglarse la nariz y terminó con un DERRAME CEREBRAL masivo
Febrero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sturla-Holm-Laegreid.jpg
Viral
Atleta confiesa llorando que fue INFIEL tras ganar una medalla olímpica y le pide perdón a su novia en vivo
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mentidrgas.jpg
Famosos
Protagonista de “Mentiras” abandona el musical por una cirugía y pide que recen por él
“Fue un shock cuando me dijeron lo que tenía”, contó Fher Soberanes, quien interpreta a Daniela en versión drag de la obra
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
juan osorio mansion guardian de mi corazon.jpg
Telenovelas
Construyen mansión para Sofía, personaje de Silvia Navarro en “Guardián de mi vida”, y así luce por dentro
“Funciona como si fuera una casa real”, dice el productor Juan Osorio
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
La cuarta eliminación se canceló ante la noticia
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
emmanuel palomares hermanos coraje.jpg
Famosos
Emmanuel Palomares ahora es un vaquero: así aprendió a florear la cuerda y jinetear caballo
El actor se prepara junto a Emilio Marcos y Brandon Peniche para la telenovela “Hermanos Coraje”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores