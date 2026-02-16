Abuela influencer, de 82 años, fue asaltada y golpeada en su casa: “Cállate porque te mat*”

“En la primera que… te matam*s. Dame la plata”.

Hace tres años una abuelita jubilada argentina se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se difundiera un video donde habla con ‘Alexa’. Desde entonces fue bautizada como ‘La abuela influencer’ y su perfil publica tips de cocina y prepara alimentos caseros tradicionales. También comparte su rutina, recomendaciones musicales sugerencias relacionadas con el bienestar.

La mujer de 82 años se había mostrado feliz al dar conocer su contenido, con sus más de 200 mil seguidores en Instagram, hasta que esto la llevó a ser ubicada por delincuentes quienes la buscaron en su casa para atacarla.

Durante la madrugada del 9 de enero, Mónica Eugenia Mancini fue maniatada, golpeada y despojada de sus pertenencias por varios menores de edad, quienes fueron guiados en tiempo real desde una prisión a través de una videollamada.

Las cámaras de vigilancia captaron el asalto cometido contra la influencer y en el clip se observa que al escuchar ruidos, la víctima se acerca a la puerta de su casa, momento en el que los atacantes la enfrentan y provocan su caída. Inmediatamente, la amenazan con quitarle la vida en caso de no guardar silencio. Al tiempo que le exigen dinero.

“En la primera que… te matam*s. Dame la plata”, le exige uno de los delincuentes a Mancini. Minutos después, el sospechosos se comunicó con un cómplice por teléfono y le indica: “Está acá la señora, decile como se llama”. A partir de ese momento, el delincuente recibió instrucciones sobre qué buscar, y después las imágenes de la cámara se cortan.

La reconstrucción judicial indica que el asalto comenzó cuando Mónica, recién llegada de un viaje, escuchó ruidos en el techo. “Ese día que llegué, subí una historia a mi cuenta diciendo que estaba volviendo al país. Alrededor de las 23 horas, apenas me acosté, sentía voces en el techo, unos ruidos raros difíciles de identificar”, relató ante el fiscal Patricio Ferrari.

Aproximadamente a las 2:30, al ir al baño, la víctima fue sorprendida por un adolescente armado que la arrojó al suelo, la ató con violencia y le exigió bajo amenaza la entrega de dinero. “Me ataron, me pegaron y me amenazaron de muerte”, declaró la víctima.

Los asaltantes mostraron tener información precisa sobre la víctima: “Me mostraban mi cuenta de Instagram y una foto con un collar dorado. Me decían que se los entregue”, agregó la víctima. La obligaron a entregar un millón de pesos y otros objetos de valor, buscaban euros y forzaron a Mancini a proporcionar sus claves bancarias. “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”, mencionó en su declaración.

Durante el ataque, quienes ejecutaban el robo mantenían contacto directo por videollamada con un cabecilla preso que guiaba cada paso del ilícito. De acuerdo con los datos oficiales aportados por la investigación, ‘La Banda del Millón’ operaba desde la cárcel y reclutaba a jóvenes para la ejecución del robo, aprovechando datos personales e imágenes publicadas en las redes sociales de la víctima.

El saldo fue el robo de dinero en efectivo, cien euros, joyas, el teléfono móvil y la transferencia de fondos desde su cuenta electrónica. Mancini afirmó que en la cuenta tenía alrededor de 10 millones de pesos.

Atada de pies y manos, la víctima permaneció en el suelo hasta lograr desatarse horas después. “Recé un rosario y agradecí por las almas del purgatorio”, describió. Al conseguir liberarse, accedió a un teléfono fijo y, aún en estado de shock, alertó a su hijo Patricio y al Hospital Alemán para recibir atención por lesiones y el impacto emocional sufrido, relató a Infobae.

El episodio dejó secuelas físicas y psicológicas. “Estaba muy en shock. Ese sábado tuve que volver al hospital por la lesión”, afirmó la mujer tras la agresión. La investigación se centró en el análisis de cámaras de seguridad, movimientos electrónicos y varios allanamientos.

