Viral

La historia de ‘Punch’, el bebé mono que se aferra a su peluche tras RECHAZO y abandono de su madre

Los videos en los que se ve al pequeño changuito arrastrando su orangután de jueguete se hicieron virales.

Febrero 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
‘Punch’ cautiva corazones con su historia y su peluche de orangután.

Un bebé mono abandonado está rompiendo millones de corazones en internet y se ha convertido en un fenómeno viral, esto luego de ser captado abrazando a un orangután de peluche que le regalaron como sustituto de su madre.

‘Punch’, un joven chango japonés del zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Japón, se hizo viral después de que se publicaran videos donde luce arrastrándose y jugando con el juguete.

Después de ser abandonado por su madre y rechazado por el resto de su manada, sus cuidadores le dieron un peluche de orangután para que le hiciera las veces de madre. Los videos del mono aferrado al peluche han circulado por todo el mundo.

El peluche, apodado ‘Ora-mama’ se ha vuelo el compañero inseparable de ‘Punch’. Durante meses, rara vez se le ha visto sin él. Y los clips de sus convivencias despertaron simpatía y a personas de todo el mundo siguiendo sus pasos.

Luego de sentirse acompañado, ‘Punch’ ha comenzado a integrarse con los demás monos, afirman los responsables del zoológico.

Aunque todo indica que sus primeros intentos para reincorporarse con otros monos fueron abrumadores, la historia ha dado un giro inesperado y positivo. Hace poco, los cuidadores observaron cómo otro mico lo acicalaba, un hecho importante en la vida social de los primates. Y es que el aseo es algo más que higiene: es señal de confianza, vinculación y aceptación dentro del grupo.

Los videos compartidos por el zoológico también en mostraban a ‘Punch’ jugando con otros micos jóvenes e incluso subiéndose a sus lomos. En un momento especialmente alentador, se vio a un mono mayor abrazándolo, lo que los observadores señalaron como una discreta señal de que ‘Punch’ ya no estaba solo.

Shumpei Miyakoshi, cuidador del zoológico, declaró: “Se relaciona activamente con otros monos, y puedo notar que está creciendo”.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
