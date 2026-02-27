Colapsa grada con alumnos de la Universidad Iberoamericana mientras se tomaban la foto de graduación

Un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana cayó de unas gradas mientras se tomaban la foto de graduación en el plantel Santa Fe este viernes 27 de febrero de 2026.

Un video se viralizó porque captó el momento en el que aproximadamente 100 personas participaban en la toma de fotografía de generación que posteriormente se pone a la venta.

Las gradas prefabricadas se vencieron en la explanada de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, por lo que equipos de emergencia llegaron para atender a los lesionados. Primeros reportes aseguran que hubo 23 alumnos lesionados, seis de ellos tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica.

Un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana cayó de unas gradas mientras se tomaban la foto de graduación en el plantel Santa Fe.

La circulación sobre la avenida Vasco de Quiroga se afectó por el paso de unidades de emergencia que llegaron a la universidad.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el accidente ocurrió por “mala instalación” de la estructura, pues colapsó ante el peso de las personas que subieron a ella para tomarse su foto.

Acudimos a las instalaciones de una universidad ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, @AlcaldiaAO, en donde se registró la caída de unas gradas temporales que eran utilizadas para la toma de fotografías de graduación.



A consecuencia de la mala instalación de la estructura, pues colapsó ante el peso de las personas que subieron a ella para tomarse su foto.