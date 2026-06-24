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Omar Bravo SEGUIRÁ EN LA CÁRCEL de Puente Grande por abus0 s3xu4l infantil; le negaron otro amparo

El exfutbolista fue acusado por su hijastra, de 11 años, quien reunió pruebas por años ante sus amenazas.

Junio 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El exfutbolista, Omar Bravo, se encuentra en prisión por el presunto abuso a su hijastra.

Getty Images

Al exfutbolista, Omar Bravo, quien se encuentra preso en la cárcel de Puente Grande, en Jalisco, desde octubre de 2025, le negaron la posibilidad de llevar su proceso en libertad.

Bravo perdió un juicio de amparo que promovieron sus abogados por lo que continuará enfrentando su proceso penal por presunto abuso sexual infantil en prisión preventiva.

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De ser hallado culpable, el también exSeleccionado Nacional, podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión.

Los señalamientos contra el deportista fueron interpuestos por una menor de edad, hija de su expareja, quien según las investigaciones y pruebas, comenzó a abusarla en 2019. La víctima tendría 11 años y los ataques se prolongaron durante 6 años.

La denuncia fue presentada ante la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes el 30 de septiembre del 2025 y la niña dijo que Bravo la intimidaba y amenazaba con dejar de apoyar económicamente a su madre, para que no dijera lo que ocurría.

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El abogado de la víctima ha develado que la hijastra de Bravo recopiló durante años pruebas como videos, audios y 42 capturas de mensajes para darle validez a sus acusaciones.

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Por su parte, el secretario de Gobierno de Jalisco reveló que existen otras denuncias en contra del exjugador, pero evitó precisar cuántas y de quiénes, afirmando sólo que también esas acusaciones están investigándose.

abuso sexual Futbolista
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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