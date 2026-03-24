7 perros escapan de un SECUESTRO, recorren 17 km y regresan solos a casa; los llevaban a una carnicería

“Parecían un grupo de hermanitos en peligro, moviéndoselo al unísono, nada que ver con perros callejeros”.

Como una historia de película, siete perros escaparon tras ser secuestrados y volvieron solos a casa tras recorrer 17 kilómetros.

En las últimas horas, siete canes han acaparado la atención en redes sociales luego de que se hicieran virales al ser captados en una carretera de China.

Los hechos ocurrieron en la provincia de Jilin, donde una persona grabó a los animales que recorrían solos la autopista en la localidad de Changchun. En el video se observa cómo un peatón intenta llamar la atención de los cachorros, pero estos lo ignoran y continúan solos su camino.

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Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

Lo más sorprendente es que el grupo era liderado por un Corgi, quien, pese a su tamaño, demostró ser quien conocía el camino de regreso y los demás lo seguían.

El transeúnte que los grabó, de apellido Lu, declaró a medios locales que “parecían un grupo de hermanitos en peligro, moviéndoselo al unísono, nada que ver con perros callejeros”.

Entre las razas de los perros compañeros del Corgi se pueden apreciar Golden Retrievers, Labradores y perros Pequinés, ademas de un Pastor Alemán herido.

La amistad de los canes habría sido puesta a prueba por un presunto rapto, y es que según un voluntario de un refugio local aseguró que comerciantes de carne de perro robaron a los animales. Según esta versión, los cachorros escaparon.

Aunque no existe una confirmación, al norte de China es común que se venda carne de perro.

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En tanto, las autoridades confirmaron que los animales del video pertenecen a un mismo pueblo donde suelen vagar juntos, pese a tener dueños, por lo que buscaron el camino de regreso a casa.