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‘Momo’ Guzmán LE RUEGA a ‘Turbulence’ que le devuelva a ‘La Burrita Burrona’; ella ya le contestó

La ‘mascotidrag’ sorprendió a todos al pedirle que arreglen sus diferencias y que vuelvan a trabajar juntos.

Mayo 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Burrita-Burrona.jpg

‘Momo’ Guzmán le pide a ‘Turbulence’ que le regrese a ‘La Burrita Burrona’.

YouTube/Instagram

“A mí me gustaría volver a tener ese personaje en mi vida”.

La mediática pelea entre Iván ‘Momo’ Guzmán y Erick Martínez ‘Turbulence’ volvió a colocarse en el ojo del huracán luego de que la querida ex ’Burrita Burrona’ le rogara en televisión pública a su excompañera que se reconcilien y regresen a trabajar como en los viejos tiempos.

Fue en el programa ‘Es Show’, conducido por Ernesto Chavana, donde ‘Momo’ tomó las cámaras y los micrófonos y aprovechó para mandarle un mensaje a ‘Turbulence’:

“Las cosas se han puesto un poco turbias… (quiero) mandarle un mensaje a Erick Martínez, que fue un gran amigo mío, que sabe que lo quiero, que no ha sido fácil lo que he estado pasando, que por favor deje de escuchar a esa gente que la está aconsejando y que permitamos que le público siga disfrutando de ‘La Burrita Burrona’ con su creador que es ‘Momo’ Guzmán”, comenzó su mensaje.

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Al tiempo destapó: “Invito a Erick Martínez a que nos sentemos en la mesa, que arreglemos nuestras diferencias y que reconozcamos el talento del uno y del otro. Que por favor dejemos esas malas experiencias, que dejemos esas diferencias atrás y que nos acordemos porqué empezamos esto. Empezamos para hacer entretenimiento, para hacer reír al público…. A mí me gustaría volver a tener ese personaje en mi vida”, admitió.

Añadió también que desde su separación, ocurrida a finales de 2025, hasta ahora no se ha logrado un acuerdo ni económico ni creativo respecto al personaje de ‘Burrita Burrona’.

“No se me quiere finiquitar, pero tampoco se me quiere dar el personaje”, manifestó ‘Momo’.
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Ya le contestó ‘Turbulence’

Después de que apareciera ’La Burrita Burrona’ en la emisión de Multimedios, Erick Martínez compartió en sus historias de Instagram una frase que llamó la atención de sus seguidores. El mensaje fue atribuido a los dichos y peticiones de ‘Momo’.

“A veces hay baches y a veces se te poncha la llanta, a veces te toca manejar solo, a veces acompañado y quien se quiera bajar del coche que se baje, pero seguir adelante esa es la clave”, indicó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Momo Guzmán llora del coraje y ahora sí revela por qué se peleó con Turbulence

¿Qué pasó entre ‘La Burrita Burrona’ y ‘Turbulence’?

La dupla se convirtió en uno de los proyectos más exitosos y virales entre 2022 y 2025, sin embargo, ante diferencias por derechos del personaje, control creativo y temas económicos, terminaron el proyecto.

Actualmente, la marca estaría registrada a nombre de Erick Martínez, mientras que Iván ‘Momo’ Guzmán continúa desarrollando nuevos proyectos, entre ellos ‘La Logia de las Reales’.

Momo Guzmán Turbulence Queen
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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