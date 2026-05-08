Las infidelidades dentro de La Mansión VIP son planeadas: “Y se vienen cosas más bajas”

“Nos están usando como piezas de Monopoly”, asegura Queen Buenrostro.

La influencer y creadora de contenido fue eliminada de La Mansión VIP hace dos semanas y desde entonces había estado en silencio acerca de cualquier evento relacionado con el reality.

Sin embargo, decidió hablar en una transmisión en vivo con Dalas Review, quien la cuestionó sobre las pruebas que tiene para afirmar que La Mansión VIP manipula a sus participantes.

“Yo tengo un mensaje que le mandaron a mi equipo”, contó Queen al argumentar su acusación.

TE RECOMENDAMOS: ¿Nodal mintió? Documento confirma quién es el dueño del nombre “Christian Nodal”

De acuerdo con la influencer, ese mensaje (que se entiende fue mandado por la producción de La Mansión VIP) fue el detonante para que ella fuera eliminada.

“Yo le había dicho a mi hermano: si ves que me están funando, sácame”.

La verdad detrás de las infidelidades y encuentros íntimos dentro de La Mansión VIP

Queen Buenrostro se ha convertido en el centro de la polémica incluso ahora que está fuera de La Mansión VIP, ya que su novio, Suavecito, sigue adentro.

Peor aún, justo dos días después de que ella fue eliminada, la producción decidió meter a Kim Shantal, ex novia de Suavecito.

Y sucedió lo que tenía que suceder: Kim y Suavecito tuvieron intimidad.

Queen no se ha pronunciado sobre la infidelidad de Suavecito, pero en la transmisión con Dalas, señaló:

“De hecho, yo sé cosas que van a pasar hoy y que van a pasar mañana y no me parecen”.

Dalas le hizo notar que todos los realities suelen crear sus narrativas pero Queen replicó:

“Sí, en todos, pero aquí, yo me quedé: wow. Es muy bajo lo que están haciendo y lo que quieren hacer”.

Queen dice, además, que apenas se dio cuenta de todos esto, ya que desde dentro de La Mansión VIP no lo había entendido.