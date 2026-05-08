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Las infidelidades dentro de La Mansión VIP son planeadas: “Y se vienen cosas más bajas”

Queen Buenrostro dice que aunque está agradecida con el proyecto, nunca antes había visto tanta manipulación en un reality show

Mayo 08, 2026 • 
Alejandro Flores
suavecito la mansion vip queen buenrostro.jpg

Suavecito le puso el cuerno a Queen (derecha) con Kim Shantal (izquierda)

Captura La Mansión VIP

“Nos están usando como piezas de Monopoly”, asegura Queen Buenrostro.

La influencer y creadora de contenido fue eliminada de La Mansión VIP hace dos semanas y desde entonces había estado en silencio acerca de cualquier evento relacionado con el reality.
Sin embargo, decidió hablar en una transmisión en vivo con Dalas Review, quien la cuestionó sobre las pruebas que tiene para afirmar que La Mansión VIP manipula a sus participantes.

“Yo tengo un mensaje que le mandaron a mi equipo”, contó Queen al argumentar su acusación.

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De acuerdo con la influencer, ese mensaje (que se entiende fue mandado por la producción de La Mansión VIP) fue el detonante para que ella fuera eliminada.

“Yo le había dicho a mi hermano: si ves que me están funando, sácame”.

La verdad detrás de las infidelidades y encuentros íntimos dentro de La Mansión VIP

Queen Buenrostro se ha convertido en el centro de la polémica incluso ahora que está fuera de La Mansión VIP, ya que su novio, Suavecito, sigue adentro.

La Mansión VIP
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Peor aún, justo dos días después de que ella fue eliminada, la producción decidió meter a Kim Shantal, ex novia de Suavecito.
Y sucedió lo que tenía que suceder: Kim y Suavecito tuvieron intimidad.
Queen no se ha pronunciado sobre la infidelidad de Suavecito, pero en la transmisión con Dalas, señaló:

“De hecho, yo sé cosas que van a pasar hoy y que van a pasar mañana y no me parecen”.

@mas.alla.de.lo.visibl

Ahora si está vieja se pasó fíjate que traicionera ay noooooooo otra niurka no cabe duda #suavecito #lamansionvip #viralvideo #fyppppppppppppppppppppppp #queenbuenrostro

♬ sonido original - Más Allá de lo Visible 🔍📝

Dalas le hizo notar que todos los realities suelen crear sus narrativas pero Queen replicó:

“Sí, en todos, pero aquí, yo me quedé: wow. Es muy bajo lo que están haciendo y lo que quieren hacer”.

Queen dice, además, que apenas se dio cuenta de todos esto, ya que desde dentro de La Mansión VIP no lo había entendido.

La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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