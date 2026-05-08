Andrea Legarreta llora al recordar a su madre: “Este año ha sido muy duro”

De cariño, todos le decía Chabelita.

La mamá de Andrea Legarreta se ganó el cariño toda la producción del programa “Hoy”, incluyendo a Galilea Montijo, quien la recuerda como su “porrista” más ferviente.

Ahora, a dos años de su muerte y a punto de celebrarse el Día de las Madres, Andrea Legarreta la recordó con un mensaje especialmente marcado por el dolor de no tenerla.

“Hace ya dos años que se fue pero este año me está pegando muchísimo. Me gustaría tenerla conmigo... la siento pero el físico... me gustaría olerla y besuqearla, abrazarla”, dijo la conductora del programa Hoy.

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En memoria de su madre

Legarreta participó en una dinámica del programa en el que las conductoras verbalizaron un mensaje de amor para sus madres.

Entre lágrimas, Legarreta quiso, no obstante, que el suyo no fuera un mensaje triste, sino enfocado en el legado de Chabelia.

“Yo le agradezco mucho porque fue una gran mamá: lo hizo bien, me sentí muy amada, fue una gran esposa, me hizo sentir muy querida”.

La mamá Andrea Legarreta murió en julio de 2023 y al hacer el anunció, la conductora escribió un largo y hermoso mensaje de amor.

“Nuestro corazón y alma están destrozados. Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo. Mami, no esperaba despedirte tan pronto. No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en el brillo de nuestros ojos”.

Ahora, aunque es una conmemoración difícil Andrea insistió en proyectar su memoria al futuro.

“Hizo que me dieran ganas de ser mamá porque lo que yo vivía con ella, quería vivirlo con un ser que hubiera nacido de mí. Así que estoy muy feliz de celebrar haber tenido esa mamá que de alguna manera está conmigo”.



