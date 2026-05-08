Karla Díaz ARMA FESTEJO en San Miguel de Allende para dar comienzo a la cuenta regresiva de su ‘Pinky Boda’

“Tres días para celebrar nuestro amor y una primera noche que empezó como se debe”.

La cantante Karla Díaz y su esposo Dany Days comenzaron las celebraciones por su boda religiosa con una callejoneada en San Miguel de Allende, Guanajuato.

A través de sus redes sociales, la pareja denominó la llamada ‘Pinky Boda’, a su futuro enlace, esto haciendo un guiño al programa de YouTube que conduce la exintegrante de ‘JNS’ y donde su esposo es CEO.

La intérprete de ‘Enferma de Amor’ publicó un video al tiempo que escribió al pie del clip “arranca la ‘Pinky Boda’”, advirtiendo que la fiesta durará tres días.

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Karla también mostró su primer look nupcial, un vestido de novia en color rosa pastel que combinó con un tocado repleto de flores y unas botas vaqueras en color café.

Por su parte, Dany Days colgó un video en su cuenta de Instagram donde mostró cómo vivieron la callejoneada en la que estuvieron acompañados de sus familiares y amigos. Además, él también optó por la temática rosa.

“Tres días para celebrar nuestro amor y una primera noche que empezó como se debe: caminando, cantando, brindando y viviendo la magia de San Miguel”, expresó el esposo de Karla. “Nuestra callejoneada fue el inicio perfecto de un fin de semana inolvidable, rodeados de la gente que más queremos, en un lugar que no pudo ser más especial”.

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Su boda civil…

Karla y Daniel se casaron por lo civil en mayo de 2021, en Valle de Bravo, en medio de la pandemia de COVID-19. A cinco años de su boda, la pareja decidió volver a comprometerse y casarse ante la Iglesia Católica.