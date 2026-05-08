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‘Latin Lover’ DEFIENDE a ‘El Patrón’ tras ser procesado por golpear a su esposa: “Todos cometemos errores”

El luchador pidió que se le de otra oportunidad a su compañero.

Mayo 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Latin Lover’ defiende a ‘El Patrón’ tras el episodio de violencia contra su esposa que protagonizó.

YouTube/Instagram

“Yo te pregunto a ti, ¿tú has cometido alguna vez algún error?, ¿te lo han perdonado?”.

El pasado 11 de abril, Alberto del Río ‘El Patrón’ recuperaba su libertad tras permanecer detenido varios días por un episodio de violencia contra su esposa. El luchador estuvo bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de San Luis.

Luego, el equipo del exparticipante de ‘La Granja VIP’ llegó a un acuerdo reparatorio para no llegar a prisión, pues por los delitos cometidos la condena ascendería a siete años.

La esposa de ‘El Patrón’, Mary Carmen Rodríguez, ratifico y aportó pruebas de lesiones físicas y verbales, lo que llevó a la detención. Según la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales integró la carpeta de investigación y presentó el caso ante un juez, mientras que la autoridad judicial dictó el traslado del luchador al penal de ‘La Pila’ para su audiencia inicial, donde permaneció separado de la población general.

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Del Río fue obligado a asistir a terapias de rehabilitación para agresores, no tener contacto con su pareja y a pagar la reparación del daño.

A varios días de lo sucedido, ‘El Patrón’ retomó su carrera como luchador profesional, generando un debate entre los seguidores de la Lucha Libre.

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Entre las voces que salieron a defender a ‘El Patrón’, destacó la de ‘Latin Lover’, quien enfrentó al reportero Gabriel Cuevas durante un encuentro con la prensa. El también bailarín dijo que, si bien desconoce los detalles del caso, considera que el luchador merece mantener su empleo.

“Yo te pregunto a ti, ¿tú has cometido alguna vez algún error?, ¿te lo han perdonado? Hay errores que le han quitado la vida a una persona. Yo me reservo el comentario sobre él y solamente te digo que estoy en contra de la agresión a la mujer. Si tiene trabajo, qué bueno, ¿para qué hacer leña del árbol caído?”, declaró ‘Latin Lover’.

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La libertad del luchador ha dividido opiniones y otras celebridades han cuestionado que vuelva a presentarse en funciones públicas. Otros, al igual que ‘Latin Lover’, consideran merecido que tenga una “segunda oportunidad”.

Latin Lover El Patrón Violencia Doméstica
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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