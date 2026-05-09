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La historia oculta del amigo de Ricky Martin que murió de sida pero le dejó una canción

El cantante la presenta en sus shows como “una de las canciones más importantes para mí”

Mayo 08, 2026 • 
Alejandro Flores
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Confesiones de Ricky Martin

Hemeroteca TVyNovelas

Se llamaba Renato Russo y era brasileño.

Tuvo una amistad tan cercana con Ricky Martin que decidió dejarle una canción que había escrito mientras su enfermedad avanzaba. ¿Cuál enfermedad? El sida.
Su historia casi nunca aparece en las biografías del cantante puertorriqueño pero en 1999 quedó plasmada en las páginas de nuestra TVyNovelas a través de una entrevista en la que Ricky se portó maravillosamente honesto.
Contó, por ejemplo, que en esa etapa de su vida le gustaba refugiarse en un hospital con niños que padecen sida para plantar bien los pies en la tierra y aprender a vivir con paz porque la gente que vive a su alrededor lo eleva y esto lo ayuda a ubicarse.

“Busco la soledad total, aunque se escuche dramático; pero de vez en cuando busco estar completamente solo, sin hacer nada, ni siquiera oír música; me siento, escucho mi respiración y así me pongo en contacto conmigo mismo y me reconozco más”.

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La humildad de Ricky Martin

En ese año, hay que recordar, Ricky Martin estaba en el pináculo de su fama internacional luego de haber estrenado “La copa de la vida”, que se convirtió en un éxito mundial a través del Mundial de Francia 98.

Por eso habla con absoluta convicción de la necesidad de no dejarse llevar por el canto de la sirena.

“Es muy necesario meditar y le pido a Dios que me mantenga con los pies bien plantados en la tierra porque no es fácil. Imagínate que todo el día escuchas: Felicidades, eres maravilloso. Luego entras a un show y está totalmente lleno, te aplauden, te gritan. Y de repente te puedes estrellar: por eso hay artistas que son sangrones pero no saben por lo que uno tiene que pasar; cualquiera se puede desequilibrar por ello hay que hacer un alto y meditar porque si no puedes desilusionar a la gente y eso no es justo”.

La historia detrás de la canción “Gracias por penar en mí”

Fue entonces que se sintió en la necesidad, como parte de la plática de revelar el significado de una de las canciones que más apreciaba de su repertorio: “Gracias por pensar en mí”, la cual trata de una persona que padece sida.

“Ese es un tema de un amigo mío, que se murió de sida su nombre era Renato Russo, era brasileño y escribió esta canción cuando estaba enfermo”.

Aún hoy, cuando la canta en sus conciertos, la presenta siempre como “una de las canciones más importantes para mí”.
En la entrevista de aquel 1999 con TVyNovelas, evocaba así la letra de la canción de su entrañable amigo:

“Yo hice la traducción y la adaptación; esa canción significa vivir es sacarle provecho a cada momento dar las gracias a los amigos por pensar en alguien cuando se está enfermo”.

Ricky Martin TVyNovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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