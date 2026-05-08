Chef ‘Poncho’ Cadena confirma que se CANCELA su boda con Litzy: “El culpable quizás fui yo”

“El culpable quizás fui yo en que se me quemaron las papas”.

Fue en 2024, cuando la cantante Litzy formó parte del reality culinario ‘MasterChef Celebrity’, mismo en el que coincidió con el chef Poncho Cadena, quien participaba como juez de la contienda.

La convivencia y la química fueron evidentes y las responsables de que la pareja decidiera darse una oportunidad en el amor, sin embargo, decidieron esperar a que el reality llegara a su fin para intentar una relación.

El noviazgo avanzó ‘viento en popa’, al grado de que decidieron formalizar su relación y llegar al altar, pero intempestivamente anunciaron que la boda sería puesta en pausa.

Ahora, el chef Cadena sorprendió al anunciar que el enlace está cancelado.

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Durante la presentación a la prensa de la nueva temporada de ‘MasterChef 2026’, que promete muchas sorpresas ante su formato 24/7, el profesional culinario reveló que su boda con Litzy está cancelada.

Cadena aseguró que las razones no tienen nada que ver más que con un exceso de trabajo de ambas partes. “Pausamos lo de la boda con Litzy, porque a ella le salió trabajo, fue así, la vida por algo manda cosas”, dijo Cadena.

¿Litzy y el chef Poncho terminaron?

Tras hablar de la cancelación del enlace, el juez del reality repetidamente quiso aclarar que su relación amorosa con la intérprete de ‘No te extraño’ se encuentra en perfectas condiciones.

Y es que, según Poncho, él y Litzy siguen viviendo juntos, sólo que la boda se pospuso.

“Quiero aclarar que estamos perfectos, vivimos juntos, no vino nada más por que tenía unas cosas de su trabajo, salió la oportunidad acá en la CDMX de abrir un restaurante que se llama ‘Hueso’, estoy por abrirlo, se movió todo lo de ‘Masterchef’ por que normalmente grabábamos en febrero…”, explicó Poncho Cadena.

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Por otra parte, el chef afirmó a la prensa que el culpable de posponer la boda es solamente él, pues no ha organizado sus tiempos, sin embargo, quiso dejar en claro que ambos siguen juntos y muy enamorados.

“El culpable quizás fui yo en que se me quemaron las papas, o como se diga, el tiempo, no me organicé bien, a ella también le salió trabajo, tomamos la decisión los dos, pero no hay ningún problemas”, dijo.

Finalmente el crítico de ‘Masterchef 2026’, reveló que desde que conoció a Litzy, la cantante lo ha inspirado para crear muchísimos platillos, incluso pidió a la prensa que cuando la vean pidan a la también actriz les muestre las fotografías de todo lo que le ha cocinado.