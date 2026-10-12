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Telenovelas

La maldición detrás de “Amar demasiado”, telenovela en la que se basa “Infinito Amor”, que estrena Televisa

Tres tragedias sucedieron antes y durante la grabación de la telenovela portuguesa de 2020

Octubre 11, 2026 • 
Alejandro Flores
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Elenco de Amar Demasiado y en el recuadro los protagonistas de “Infinito amor”

TVI y Televisa

Este lunes se estrena a las 18:30 por las estrellas “Amor infinito”, protagonizada por Livia Brito y Gonzalo García Vivanco, e inspirada en una telenovela original portuguesa.

Escrita por Maria João Costa, esta telenovela fue grabada hace seis años y narra la historia de Zeca Goulart, un hombre que aceptó la culpa injusta de un asesinato que no cometió para conseguir dinero para el tratamiento de su madre enferma.
“Traicionado, ya que el dinero prometido fue retenido, su madre sucumbió a su enfermedad, lo que dejó a Zeca soportando más de 15 años de prisión”, se lee en la sinopsis oficial.
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La producción de la telenovela sucedió justo en la época de la pandemia por covid, lo que significó varias tragedias a su alrededor, a veces directamente relacionadas con esa enfermedad.

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Primera tragedia en “Amar demasiado”

Pedro Lima estaba contratado para interpretar un papel clave dentro de la historia: Gabriel Vilanova, un personaje secundario que constantemente funciona como guía y asesor de los protagonistas. Pero Pedro Lima murió en junio de 2020 y fue reemplazado por Ricardo Carriço.

Segunda tragedia en “Amar demasiado”

Fernanda Lapa murió también en 2020 pero alcanzó a grabar algunas escenas durante el primer mes de la telenovela antes de que saliera al aire.
Esas escenas que grabó fueron integradas a la telenovela como un homenaje para su trayectoria.

Tercera tragedia en “Amar Demasiado”

José Wallenstein también era parte del elenco contratado pero días antes de comenzar las grabaciones, se retiró debido a problemas de salud en medio de la pandemia de COVID-19.
Su condición fue considerada por los médicos como un “alto riesgo” de contagio por lo que se decidió que fuera reemplazado y su lugar lo tomó: Nuno Homem.

Infinito Amor
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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