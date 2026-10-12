Natalia Alcocer dice que tenía 17 años cuando Pablo Montero se enamoró de ella: “Estaba muy chiquita”

“Yo era una princesa”, dice Natalia Alcocer al recordar sus años de adolescencia y juventud.

Actualmente, la actriz participa en La Granja VIP, en la que ha contado el calvario que vivió con parejas machistas y tóxicas. Su motor de vida son, cuenta, sus tres hijas; pero sin duda la que más menciona dentro del reality es Elena, quien tiene apenas dos años.

Pero al mismo tiempo, dentro del reality ha desarrollado una narrativa romántica con Pablo Montero, quien entró dos semanas después del inicio.

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El romance truncado

Desde que lo vio llegar, Natalia supo que algo sucedería entre ellos.

“Lo vi llegar en su caballo y yo me preguntaba: ¿se acordará de mí? Y cuando se bajó del caballo vino directamente hacia mí y dije: sí se acuerda”.

Alcocer ha contado, a lo largo de estos días, retazos de su historia romántica con Montero.

“Nos conocimos hace 20 años y se enamoró de mí, me llevaba a los palenques y todo”, le contó a Pimpi Escarlarta.

Actualmente, Natalia tiene 37 años, por lo que aquellos primeros escarceos sucedieron cuando ella tenía 17.

Manelyk y Kunno le han preguntado directamente si esa relación fue más allá de un contacto superficial pero Natalia siempre ha negado que hayan llegado a tener relaciones.

“No quiero decir mentiras”, responde tajante.

Esta semana, la relación de Pablo Montero con Alcocer se ha intensificado y el cantante llegó incluso a darle un beso... en la mejilla, porque Natalia ya lo mandó a la friendzone.

“Yo cuido el corazón de mis amigos y por eso quiero cuidar el tuyo”, le dijo.

Respecto a lo que sucedió hace 20 años, contó que fue un romance peculiar porque fue ella la que decidió no seguir con él.