David Zepeda y Oka Giner estrenan “Tan cerca de ti, nace el amor”, dispuestos a todo

La espera terminó, este lunes 25 de mayo a las 20:30 horas por las estrellas se estrena la nueva producción de Nacho Sada, Tan cerca de ti, nace el amor, telenovela protagonizada por Oka Giner y David Zepeda.

¿De qué trata Tan cerca de ti nace el amor?

En esta historia, completamente familiar y con tintes de comedia, Oka da vida a Verónica, una periodista que se hace pasar por empleada doméstica, Consuelo, para acercarse a la hija que su padre le arrebató para darla en adopción. Cuando Verónica, convertida en Consuelo, llega a la mansión Miranda, no solo hará todo para ganarse el corazón de su hija, sino también encontrará el amor al lado de Joaquín Navarro, interpretado por David Zepeda.

“Tenemos una historia muy bonita, muy familiar, con todo el melodrama que se espera, pero también con toques muy divertidos que les van a hacer pasar un momento bien agradable”, nos comentó Oka.

Justo combinar el melodrama y la comedia hicieron de este proyecto un deleite para Oka. “Este personaje se lo había pedido mucho a la vida y al universo, disfruto mucho hacer melodrama, pero disfruto más hacer comedia, ya tenía muchas ganas, había decretado demasiado un personaje así y en cuanto me senté en la oficina de Nacho y me empezó a contar de qué iba la historia, yo le rogaba, le decía: ‘Por favor, dame la oportunidad’ y me dio el privilegio de hacerlo”.

Y es que desde pequeña, Oka siempre ha disfrutado la comedia y tiene muy buen sentido del humor, tanto que hasta terminó casada con un comediante.

“Hacer melodrama es muy cool y es lo que uno sabe hacer, pero sí es muy cansado a nivel energético y emocional, porque el cerebro no sabe que estás jugando. Me divierte mucho hacer comedia porque creo que tengo un beat cómico muy innato desde que tengo uso de memoria.

“En mi casa se nos inculcó mucho, tenía un papá que tenía un sentido del humor delicioso, porque las tragedias con comedia son menos, y por azares del destino terminé casada también con un comediante, entonces la comedia es algo que se desayuna, come y cena en mi casa”.

Casada con el standupero venezolano Nacho Redondo, por supuesto que Oka se apoyó en él para la construcción de sus escenas y sus dos personajes en Tan cerca de ti, nace el amor.

“La comedia tiene un timing muy específico, y sí, puedo decir que siempre que me llegan castings de comedia, yo tengo mi intuición, pero siempre lo cuestiono con él, le digo: ‘Mira, la escena es esta’, y él me abre el panorama a lo que quieren ver de mí, entonces sí, siempre me gusta rebotar con él las escenas y decirle cómo lo potencializo”.

Por su parte, David Zepeda está igualmente emocionado por esta nueva telenovela, que está llena de valores familiares, que él comparte.

“Para mí es el proyecto más importante de mi carrera, sin duda, tiene que ver mucho con cómo veo la vida ahora, intento vivir cada vez más en el presente, que es lo único que tenemos seguro, si no vives en el presente no le vas a poner la pasión que requiere todo este gran proyecto encabezado por el señor Nacho Sada, así que me ilusiona muchísimo que la gente lo conozca, esperemos que noche a noche les encante esta historia familiar, compleja, intensa, que trata mucho de los valores familiares, de los conflictos y, al mismo tiempo, de cómo nos solidarizamos en familia y cómo somos capaces de sortear obstáculos tan complicados, incluso como la muerte, para sacar adelante a una familia”.

Sobre su personaje, quien muestra mucha nobleza al hacerse cargo de cuatro hermanos huérfanos, nos compartió todo lo que le dejó.

“Hay muchas enseñanzas en este personaje, un hombre que es capaz de improvisar por un acto de amor hacia la familia, los hijos de su mejor amigo y socio, de resolver y olvidarse de su vida personal de alguna manera, y en el camino se encuentra con un gran amor, pero la prioridad siempre son los hijos de su mejor amigo, ese es un gran acto de amor y eso es lo que me gusta del personaje”, explicó.

Llegar a estos personajes protagónicos ha sido un largo camino para Oka Giner y David Zepeda, quienes dejaron a sus familias en provincia para ir en busca de sus sueños.

“Soy de Nogales, Sonora, no olvido mis raíces, ni de dónde vengo, yo terminé la carrera de Derecho y renuncié a todo para venir a la Ciudad de México sin conocer prácticamente a nadie, empecé de cero, estudié actuación, me preparé y conforme fueron dándose las circunstancias también hubo momentos muy difíciles, que no había ni para comer, que pensaba si regresaba a mi tierra y empezar en lo que yo más o menos me defendía, pues yo soy licenciado en Derecho”, relató Zepeda.

Oka, quien es originaria de Chihuahua, igualmente ha ido tras sus sueños y hoy los ve materializados una vez más como protagonista. “Uno a veces duda y al final del camino te das cuenta que sí, que siempre puedes tú misma y que tenías todo para lograrlo y que todo valió la pena y lo sigue valiendo cada día que pasamos en esto”.

En especial en esta producción de Nacho Sada, Oka nos compartió lo arropada que se sintió por el equipo y, sin duda, por su compañero David Zepeda. “Te puedo decir que Nacho Sada es un gran ser humano y no podría tener un equipo que no fuera igual, todo el equipo, tanto el elenco como la gente que está detrás de cámaras, son excelentes compañeros, hay una energía bonita, y David Zepeda es un caballero, es atento, es un gran compañero, igual que el resto del casting”.