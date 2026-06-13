Andrés Vaca se emociona hasta las lágrimas en el estadio: “Esto es parte de lo que siempre soñé”

Uno de los nombres que más reflectores tendrá durante el torneo será Andrés Vaca, quien no ocultó su sentir por encabezar las transmisiones de la Selección Mexicana.

“Estoy con mucha emoción, muy nervioso porque esto es parte de lo que siempre soñé toda mi vida, el hecho de tener tanta responsabilidad, de narrar a la Selección, de estar con un equipo muy capaz, de estar en La jugada, que es uno de los mejores programas y con más historia de la televisión mexicana, obviamente es muy emocionante”.

“Tener la oportunidad de narrar los 90 minutos de los partidos de la Selección es algo que jamás imaginé”.

Andrés Vaca reconoció que nunca imaginó tener esta oportunidad.

“Siempre lo soñé, porque me considero muy soñador, pero nunca pensé que fuera a hacerse realidad, estar en una transmisión siendo el narrador de la Selección, porque ahora es un narrador nada más; históricamente siempre en Televisa Deportes habían sido dos narradores, y entonces este Mundial es el primero en la historia de la empresa en donde va a haber uno nada más, entonces el hecho de que haya tanta responsabilidad y que recaiga no solamente en mí, sino en todo el equipo, pero tener la oportunidad de narrar los 90 minutos, es algo que jamás imaginé y me emociona mucho”.

Además reconoce que los nervios siempre están presentes. “Antes entrar al aire muchas veces estoy muerto de nervios, el 11 de junio cuando esté a punto de sonar el silbatazo inicial no voy a saber qué decir, pero siempre confío en lo que vaya diciendo mi cabeza, al final de cuentas la narración es una improvisación, en este torneo, sin duda, habrá muchas imágenes mías llorando, soy muy emocional, lloro muy fácil, pero no me da pena, ya estoy acostumbrado y sé que va a haber críticas.

Hablando específicamente de la Selección ahora, creo que México va a hacer un Mundial histórico, en TUDN tenemos la mejor transmisión, las mejores tomas, las mejores imágenes, la mejor calidad de audio y video, el mejor equipo, los mejores especialistas y productores, literalmente somos un músculo 360 que no encuentras en otro lugar”.

Y para que su voz no falle durante la cobertura, Andrés nos reveló algunos de los cuidados especiales que sigue. “Tengo un foniatra, Fermín Zubiaur, él me recomendó llevar a todos los viajes un nebulizador para mantener humectadas las cuerdas vocales, realizar unos ejercicios con popote y agua, y lo más importante, no debo gritar”.