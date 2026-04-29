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La Mansión VIP al límite: Hubo grave accidente y un n4arco mandó saludos a habitante

Lo sucedido en el reality dejó sembrada una duda: ¿Fue verdad o parte de una broma? Esto se sabe

Abril 29, 2026 • 
Alejandro Flores
la mansion vip al limite.jpg

Maza Clan y Eli Esparza, los protagonistas

Captura La Mansión VIP

Entre accidentes, mención de criminales, bromas y dudas La Mansión VIP se juega al límite.

El reality show creado por HotSpanish ya tuvo a sus dos primeros expulsadas (Niurka y Queen Buenrostro) que se fueron entre polémicas.
La vedette cubana acusó al reality de manipular su participación para hacerla quedar como la villana, mientras que Queen se fue de la mansión dejando dentro a su novio Suavecito... y ahora se entera de que entrará a la competencia Kim Shantal, la ex de Suavecito.
En medio de este contenido surgieron además dos eventos que generaron polémica: la mención de un hombre acusado de crimen organizado y un accidente.
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¿Qué paso con Maza Clan y “el 40" en La Mansión VIP?

La cara del sinaloense Alan Alapizco fue de asombro y un poco de miedo cuando escuchó el mensaje que le mandaron desde el exterior.
Alapizco, conocido por encabezar Maza Clan, un canal de Youtube centrado en contar la vida en un rancho, participa actualmente en La Mansión VIP, que ya va en su tercera semana de competencia.
En un segmento en el que la producción del reality show leyó mensajes que le mandaron a los participantes, Alapizco escuchó un saludo y luego el nombre del remitente:

“De parte de tu amigo “el 40". Aquí tienes un amigo que te apoya”.

Al escuchar “el 40", Maza Clan abrió los ojos en señal de espanto. Y su reacción fue contestar el mensaje:
“Ánimo viejo, estamos a la orden”, y se llevó la mano derecha a la cabeza en señal de saludo.

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“El 40" es el sobrenombre con el que se conoce a Víctor Manuel Barraza Pablos, a quien le gobierno de Estados Unidos señaló hace 10 meses como “pieza clave” del narcotráfico en Sinaloa, sobre todo como parte del organización criminal de Los Chapitos.

Horas después, otro mensaje de la producción puso en duda la veracidad del mensaje original, al asegurar que había sido una broma.
Entre los seguidores de La Mansión VIP, sin embargo, quedó la incertidumbre sobre todo ante la respuesta de Alan Alapizco, que hace suponer al público que reconoció al remitente del saludo.

El accidente de Eli Esparza

Cuando Eli Esparza apareció con vendaje en el cuerpo y la cabeza, los habitantes de La Mansión VIP se espantaron.
Eli había participado en un juego en el que los hombres empujaban a las mujeres en el piso del comedor en una especie de boliche humano.
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Para hacerlo más divertido, enjabonaron el piso pero eso provocó el accidente de Eli, quien resbaló con demasiada velocidad, perdió control de su cuerpo y se golpeó.

Tras ser atendida, regresó a la Mansión con un vendaje exagerado que alarmó al resto de los habitantes. El pánico se alimentó cuando la producción anunció que Eli sería llevada para realizar un examen de rayos X y valorar sus lesiones.
Pero a punto de salir de la Mansión, Eli reveló que sus lesiones no eran del todo ciertas.
Es decir, que sí se lastimó el hombro, pero no la cabeza y por supuesto, no requería de rayos X.

La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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