Nueva versión de “La Pícara Soñadora” da claquetazo; ¿quién hacen los papeles de Mariana Levy y Diana Golden?

“Ratera” era el insulto favorito de Elvira Funes para referirse a Lupita López, mejor conocida como La pícara soñadora.

Elvira, recordemos, erala villana de esta telenovela en la que una humilde pero honesta vendedora que vive en secreto dentro del almacén en el que trabaja.

Diana Golden interpretó a Elvira mientras que Mariana Levy hizo el papel de Lupita, el cual significó su consolidación como estrella de las telenovelas.

Este miércoles se dio el claquetazo inicial de la nueva versión de La pícara soñadora, producción de Carlos y Eduardo Murguía, a partir dela historia original de Abel Santa Cruz, con adaptación de Erika Morales. La dirección general está a cargo de Bernardo X. Serna y Robby Chapa Ceballos.

Detalles de la nueva Pícara Soñadora

La Pícara Soñadora estrenará a finales de agosto por la señal de Canal 5 y a diferencia de la producción de 1991, ahora será en formato de serie.

Será protagonizada por Abril Di Yorio en el personaje de Lupita, el mismo que hizo Mariana Levy en la versión del 91. Darío Duque es el co protagonista, personaje que fue interpretado por el fallecido Eduardo Palomo.

La serie realizó hoy su pizarrazo de inicio de grabaciones en una locación ubicada en la zona centro de la Ciudad de México.

El elenco principal de esta nueva serie de TelevisaUnivision, está conformado por Pocholo, Víctor Varona, María José de la Cruz, Adriana Chapela, Mariela Rueda, Beto Torres, Ernesto Alejandro, Eder Animas, Alexa Archundia, Fernando Mitre, Ana Sáenz, Alejandro Valencia, Luciana Sismondi, Pedro Giunti, Beto Rojas y Luz Edith Rojas.

Sismondi tendrá a su carga el papel de Elvira Funes, la mujer que mete cizaña en los dueños de almacén para que despidan a Lupita.

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Durante el claquetazo Luciana Sismondi y Diana Golden tuvieron un feliz encuentro en el que se desearon suerte.

Así lucía Diana Golden en “La Pícara Soñadora” (izq.). Ahora su personaje será interpretado por Luciana Sismondi (der.) ViX / Instagram

La sinopsis oficial de la nueva versión de La Pícara Soñadora es que se cuenta la historia de Lupita López (Abril Di Yorio), quien sueña con convertirse en directora de los almacenes Sares Rochild.

“Su carrera va en ascenso hasta que la situación se complica con la llegada de un nuevo empleado, Carlos Pérez (Darío Duque), flojo y sin interés por su trabajo. Lupita y Carlos pelean todo el tiempo, pero entre tantas discusiones surge la chispa del amor.”

Pero hay un problema que dificulta la realización de su romance: los dos mienten. Lupita vive en secreto en los almacenes y Carlos es realmente Alfredo Rochild, heredero del imperio de almacenes Sares Rochild.

