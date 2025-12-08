Suscríbete
Destrozan a hija de Alfonso Cuarón y critican que por su papá abrió show de Dua Lila en CDMX

Bu Cuarón fue señalada por nepotismo y por no estar a la altura del show.

Diciembre 08, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Bu Cuarón es señalada de nepotismo por abrir el show de Dua Lipa.

“Tanto talento mexicano y decidieron traer a una nepobaby nadaqueverienta (BuCuarón) a abrirle a Dua Lipa”.

Durante el cierre de la gira ‘Radical Optimism Tour’ de la cantante británica Dua Lipa en la Ciudad de México, trascendió que la hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón sería la telonera del show.

El pasado viernes 5 de diciembre, Bu Cuarón abrió el último sold out de Dua Lila en el Estadio GNP Seguros, acompañada de su hermano Olmo.

La propia música, muy emocionada, anunciaba en sus redes sociales que estaría tocando antes de la espera estrella británica. “Nos vemos a las 8PM, CDMX, en el Estadio GNP Seguros”, escribió en una publicación que acompañaba la foto de un elevador del recinto, con ella al interior, con el póster oficial que hacía alusión a las tres fechas de la cantante.

La joven, de 22 años, cantó algunas canciones de su repertorio y al final se dio tiempo para dedicar un mensaje especial al hijo menor del cineasta.

“Gracias a mi hermano, Olmo, por tocar siempre conmigo. Escribimos y producimos nuestras canciones siempre juntos. Es el mejor. No sé qué haría sin ti. Por favor un aplauso para él. Es un genio”, expresó ante el estadio repleto.

En contraste con la emoción de Bu, los asistentes al concierto y usuarios en redes sociales no vieron con buenos ojos la presencia de la hija de Cuarón.

Desde que se anunció su presencia, muchos comenzaron a señalar y criticar:

“Me la estoy pasando rarísimo con Bu Cuarón”, “En términos de dar cringe es cringe máximo”, “Tanto talento mexicano y decidieron traer a una nepobaby nadaqueverienta (BuCuarón) a abrirle a Dua Lipa”, “El nepotismo de hoy presenta: Bu Cuarón y la forma de destrozar melodías.

”Que innecesario meter a Bu Cuarón a abrir el show de Dua Lipa, una nepobaby queriendo hacer reggaeton, subirse a un escenario como el GNP a traer nada. Un horror tener que ver esto”, “Bu Cuarón. Se cree la Billie Eilish latina, y no sabe ni cantar”, “Si hay algo que admirar de Bu Cuarón es su capacidad para hacer un show tan malo enfrente de tanta gente”, fueron algunos de los comentarios que se leían en redes sociales.

Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Productor de ‘A oscuras me da risa’ debe millones tras ataque de bacteria carnívora, ¡y necesita otra cirugía!
Diciembre 08, 2025
Famosos
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman destapan el género de su bebé arcoíris y cómo se llamará
Diciembre 08, 2025
Famosos
El libro que Jenni Rivera estaba leyendo al momento de su trágica muerte
Diciembre 08, 2025
Viral
Pelea campal afuera de un motel va desbloqueando personajes y hasta aparece una carroza fúnebre
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Series y Cine
¡Orgullo mexicano! Diego Luna y Guillermo del Toro nominados a los Globos de Oro 2026
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Eduin Caz lanza botellazo a pantalla en pleno concierto en Colombia y luego pide perdón
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Jorge Salinas revela por qué no puede pasar Navidad con todos sus hijos
Diciembre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Quienes son Bu y Olmo Cuarón?

Tess Bu Cuarón nació en Londres, en 2003, es hija del cineasta Alfonso Cuarón y la actriz y periodista italiana Annalisa Bugliani. Inició su formación musical en Italia, donde estuvo piano y música clásica en conservatorio durante siete años.

Su propuesta apunta al indie pop contemporáneo y la electrónica, moviéndose entre inglés y español. Su más reciente EP, se llama ‘Drop By When You Drop Dead’.

Por su parte, Olmo Cuarón —también músico y colaborador de Bu— ha participado activamente como productor, aportando una visión fresca y multidisciplinaria a los proyectos de su hermana.

Dua Lipa Bu Cuarón OLMO CUARÓN
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
