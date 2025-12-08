Destrozan a hija de Alfonso Cuarón y critican que por su papá abrió show de Dua Lila en CDMX

“Tanto talento mexicano y decidieron traer a una nepobaby nadaqueverienta (BuCuarón) a abrirle a Dua Lipa”.

Durante el cierre de la gira ‘Radical Optimism Tour’ de la cantante británica Dua Lipa en la Ciudad de México, trascendió que la hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón sería la telonera del show.

El pasado viernes 5 de diciembre, Bu Cuarón abrió el último sold out de Dua Lila en el Estadio GNP Seguros, acompañada de su hermano Olmo.

La propia música, muy emocionada, anunciaba en sus redes sociales que estaría tocando antes de la espera estrella británica. “Nos vemos a las 8PM, CDMX, en el Estadio GNP Seguros”, escribió en una publicación que acompañaba la foto de un elevador del recinto, con ella al interior, con el póster oficial que hacía alusión a las tres fechas de la cantante.

La joven, de 22 años, cantó algunas canciones de su repertorio y al final se dio tiempo para dedicar un mensaje especial al hijo menor del cineasta.

“Gracias a mi hermano, Olmo, por tocar siempre conmigo. Escribimos y producimos nuestras canciones siempre juntos. Es el mejor. No sé qué haría sin ti. Por favor un aplauso para él. Es un genio”, expresó ante el estadio repleto.

En contraste con la emoción de Bu, los asistentes al concierto y usuarios en redes sociales no vieron con buenos ojos la presencia de la hija de Cuarón.

Desde que se anunció su presencia, muchos comenzaron a señalar y criticar:

“Me la estoy pasando rarísimo con Bu Cuarón”, “En términos de dar cringe es cringe máximo”, “Tanto talento mexicano y decidieron traer a una nepobaby nadaqueverienta (BuCuarón) a abrirle a Dua Lipa”, “El nepotismo de hoy presenta: Bu Cuarón y la forma de destrozar melodías.

”Que innecesario meter a Bu Cuarón a abrir el show de Dua Lipa, una nepobaby queriendo hacer reggaeton, subirse a un escenario como el GNP a traer nada. Un horror tener que ver esto”, “Bu Cuarón. Se cree la Billie Eilish latina, y no sabe ni cantar”, “Si hay algo que admirar de Bu Cuarón es su capacidad para hacer un show tan malo enfrente de tanta gente”, fueron algunos de los comentarios que se leían en redes sociales.

¿Quienes son Bu y Olmo Cuarón?

Tess Bu Cuarón nació en Londres, en 2003, es hija del cineasta Alfonso Cuarón y la actriz y periodista italiana Annalisa Bugliani. Inició su formación musical en Italia, donde estuvo piano y música clásica en conservatorio durante siete años.

Su propuesta apunta al indie pop contemporáneo y la electrónica, moviéndose entre inglés y español. Su más reciente EP, se llama ‘Drop By When You Drop Dead’.

Por su parte, Olmo Cuarón —también músico y colaborador de Bu— ha participado activamente como productor, aportando una visión fresca y multidisciplinaria a los proyectos de su hermana.