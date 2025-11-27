Película “El Secreto de Luna” de Oduver Cubillan tendrá su estreno mundial en Miami

El cine latinoamericano sigue haciendo eco en Estados Unidos y Europa. Ahora con el lanzamiento de El secreto de Luna queda claro que el talento hispano tiene su espacio bien ganado. Será el 12 de diciembre cuando una historia profundamente humana llega a la gran pantalla en el Silver Expo del Downtown de Miami: El secreto de Luna, ópera prima del cineasta venezolano Oduver Cubillan, radicado en Florida.

La película sigue la vida de Luna, una niña de siete años que queda al cuidado de su tía Ana María (Caterine Baker) después de que su madre emigrara a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Lo que parecía ser un entorno seguro se convierte en una pesadilla cuando Ana María cae en un ciclo de adicciones y negligencia, permitiendo que su novio Bruno (Omar Riera) se acerque peligrosamente a la pequeña.

El personaje de Maricarla, madre de Luna, es interpretado por la reconocida actriz venezolana Marjorie Magri, quien encarna el dolor y sacrificio de miles de mujeres que migran dejando atrás a sus hijos. El elenco también incluye al actor colombiano Juan Pablo Llano y a un destacado grupo de intérpretes que refuerzan el impacto emocional de la historia.

Más que una película, El secreto de Luna es un espejo de realidades silenciosas. Aborda temas como la infancia vulnerada, el abandono emocional y los abusos que se esconden dentro del hogar. Con una estética sobria, actuaciones intensas y un guion honesto, la película invita a reflexionar sobre los silencios que destruyen familias y las heridas que marcan a generaciones.

“Esta historia nace de la necesidad de hablar sobre lo que muchos prefieren callar. Es un grito de esperanza para quienes han vivido el abuso, el miedo o la soledad, y una invitación a romper el silencio”, afirma su director, Oduver Cubillan en entrevista con TVyNovelas.

El filme llegará a las salas de cine de Venezuela el 15 de enero y a España el 26 de febrero de 2026. Luego le toca a la audiencia de México. De esta manera, El secreto de Luna promete convertirse en una de las producciones independientes latinoamericanas más comentadas del año, gracias a su fuerza emocional y su profundo mensaje social.