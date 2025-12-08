¡Orgullo mexicano! Diego Luna y Guillermo del Toro nominados a los Globos de Oro 2026

Esta mañana se revelaron los nominados a los Golden Globes y México se hizo presente con dos dignos representantes en una de las ceremonias más importantes de Hollywood.

El anuncio confirmó el nombre de los talentos nacionales que competirán por un premio en la próxima edición 83 y que dejan sobre la mesa su trabajo para el reconocimiento internacional de cine y televisión.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 11 de enero de 2026 a las 7:00 p.m., hora de la Ciudad de México.

Así, se darán a conocer los ganadores en todas las categorías de cine y televisión, en una gala que marca el inicio oficial de la temporada de premios en Hollywood.

Sterling K. Brown | Paradise



Diego Luna | Andor



Gary Oldman | Slow Horses



Mark Ruffalo | Task



Adam Scott | Severance



Noah Wyle | The Pitt

Paul Thomas Anderson | One Battle After Another



Ryan Coogler | Sinners



Guillermo del Toro | Frankenstein



Jafar Panahi | It Was Just an Accident



Joachim Trier | Sentimental Value



Chloé Zhao | Hamnet

‘Frankestein’ también tiene una nominación a Mejor Película - Drama:

Frankenstein



Hamnet



It Was Just an Accident



The Secret Agent



Sentimental Value



Sinners