¡Orgullo mexicano! Diego Luna y Guillermo del Toro nominados a los Globos de Oro 2026

En la lista de aspirantes, el actor, el director y su cinta buscarán llevarse a cabo la 83ª estatuilla de los Golden Globes.

Diciembre 08, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Los mexicanos Diego Luna y Guillermo del Toro nominados a los Globos de Oro 2026.

Esta mañana se revelaron los nominados a los Golden Globes y México se hizo presente con dos dignos representantes en una de las ceremonias más importantes de Hollywood.

El anuncio confirmó el nombre de los talentos nacionales que competirán por un premio en la próxima edición 83 y que dejan sobre la mesa su trabajo para el reconocimiento internacional de cine y televisión.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 11 de enero de 2026 a las 7:00 p.m., hora de la Ciudad de México.

Así, se darán a conocer los ganadores en todas las categorías de cine y televisión, en una gala que marca el inicio oficial de la temporada de premios en Hollywood.

Diego Luna entre los nominados a Mejor Actor -Televiisón - Drama:

  • Sterling K. Brown | Paradise
  • Diego Luna | Andor
  • Gary Oldman | Slow Horses
  • Mark Ruffalo | Task
  • Adam Scott | Severance
  • Noah Wyle | The Pitt

Guillermo del Toro entre los nominados a Mejor Director

  • Paul Thomas Anderson | One Battle After Another
  • Ryan Coogler | Sinners
  • Guillermo del Toro | Frankenstein
  • Jafar Panahi | It Was Just an Accident
  • Joachim Trier | Sentimental Value
  • Chloé Zhao | Hamnet
‘Frankestein’ también tiene una nominación a Mejor Película - Drama:

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners

Diego Luna guillermo del toro Golden Globes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
