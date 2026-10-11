¿Julissa sabía lo que pasaba entre Luis de Llano y Sasha? Esto cuenta el capítulo 2 de la serie de Timbiriche

Julissa es retratada como un personaje incidental pero importante dentro de la narrativa de la bioserie de “Timbiriche”, producida por ViX.

Ella es en la realidad una cantante, actriz y productora trascendental en la historia de la televisión, el teatro y la música en México... y además es hermana de Luis de Llano.

En los primeros dos episodios de la bioserie, Julissa ha tenido apariciones importantes, primero para darle permiso a su hijo Benny de entrar en la banda y luego, en este segundo capítulo, cuando se da cuenta de que hay algo raro en la relación de Sasha y Luis de Llano.

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Es importante recordar que desde 2023, Sasha denunció públicamente a Luis de Llano por el abuso que ejerció en su contra desde los 14 años y hasta muy cerca de los 18; y emprendió una acción legal en su contra con la acusación de daño moral.

Tras ganar dos fallos, Sasha recurrió finalmente a la Suprema Corte Justicia, que resolvió en 2025 que Luis de Llano es culpable y le ordenó reparación del daño y ofrecer una disculpa pública a Sasha, la cual no ha cumplido.

La escena clave de Julissa en “Timbiriche”

En la bioserie se han retratado escenas, por ejemplo, de Luis de Llano llevando a cenar a Sasha y regalándole un libro de Aura, autografiado por su autor Carlos Fuentes. “Es mi amigo”, dice Luis de Llano, lo cual impacta a Sasha, quien es fan del escritor mexicano.

Al final de este capítulo dos, Sasha olvida el libro y Benny lo recoge. Se lo da a su mamá Julissa y le dice: “Dáselo a Sasha, lo olvidó y es de ella”.

Julissa reacciona sorprendida porque sabe que ese libro en realidad puede pertenecer a su hermano Luis de Llano.

La polémica escena final de ese capítulo muestra a Sasha y Luis de Llano en el auto de él, juntos y besándose.