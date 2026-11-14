María Perroni y Eduardo Zucchi protagonizan la nueva versión de “Alcanzar una estrella": “Tenemos química y complicidad”

36 años después de que Mariana Garza protagonizaraAlcanzar una estrella, la historia vuelve a la televisión con un ingrediente muy especial: su hija, María Perroni, será quien tome la estafeta en esta nueva versión producida por Pedro Ortíz de Pinedo que llegará a la pantalla en 2027. A su lado estará Eduardo Zucchi, quien también tiene claro que no pretende imitar a nadie, sino imprimirle su propia personalidad a Eduardo Casablanca. Para María, la noticia llegó de una manera inolvidable.

Pedro le pidió a Mariana que quería hablar con ella y, cuando estuvieron en su oficina, le comunicó que era la indicada para encabezar el proyecto. “Nos dijo: ‘Viene este proyecto y la verdad es que quiero que sea María, tiene que ser María’. Es de esos momentos en los que te das cuenta del camino que has recorrido y de que cada esfuerzo ha valido la pena”, recordó emocionada frente a TVyNovelas durante el claquetazo en Televisa San Ángel.

La actriz reconoce que tener a sus padres como respaldo ha sido fundamental, pero también sabe que esta oportunidad representa la recompensa a muchos años de preparación. Trabaja desde los seis años y está dispuesta a aprovechar al máximo este momento.

SIN MIEDO A LAS COMPARACIONES Interpretar a Lorena, el personaje que su mamá hizo famoso en 1990, podría representar una presión adicional; sin embargo, María prefiere disfrutar la experiencia y construir su propia versión.

“Ha sido un viaje muy padre, muy rico, porque es la misma historia: Lorena tiene una gran admiración por Eduardo Casablanca, va conociéndolo y ambos van descubriendo cómo son. Ella tampoco se espera que quería alcanzar una estrella y terminó convirtiéndose en una”, explica.

La nueva adaptación condensará en 20 capítulos una historia que originalmente tuvo 180. Para evitar que las interpretaciones anteriores condicionaran su trabajo, Pedro incluso le pidió que no buscara referencias de la primera versión.

Curiosamente, antes de recibir la propuesta, María había sentido deseos de volver a verla. “A principios de año, por alguna extraña razón, le dije a mi mamá: ‘Quiero ver Alcanzar una estrella’. Vi un fragmento en redes sociales y después empecé a ver el primer capítulo en ViX. Cuando tuve la junta con Pedro, me dijo que no quería que viera ninguna referencia”. Aunque no busca reproducir el trabajo de Mariana, reconoce cuánto aprende de ella. “Lo que más me aporta mi mamá es esa seguridad de tener grandes soportes como ella y mi papá, además de grandes ejemplos a seguir en casa”.

Alcanzar una estrella José Luis Ramos

Eduardo Zucchi también decidió lanzarse a esta aventura sin intentar copiar interpretaciones anteriores. Su intención desde el casting fue presentar una propuesta personal y descubrir si coincidía con lo que Pedro Ortíz de Pinedo buscaba.

Eduardo Zucchi José Luis Ramos

“Dije: ‘Me voy a meter al casting, pero voy a dar mi propio Eduardo, mi propia voz, y a ver si mi propuesta es la que va con el Eduardo que Pedro tiene en mente”, cuenta el hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina.

La libertad creativa que recibió del productor fue determinante para aceptar el reto. “Cuando Pedro me dio esa libertad para crear mi propio Eduardo, exploté de alegría. Como en el teatro, Shakespeare y Molière han hecho personajes que han sido interpretados por millones de actores, pero cada uno les pone su propio sello. Eso es lo que me gusta”.

El apartado musical también ha exigido una preparación especial. Mientras que en su proyecto anterior (El renacer de Luna) interpretaba baladas, Eduardo Casablanca tiene un estilo pop rock, por lo que ha tenido que tomar clases de guitarra y canto. “Me encanta escucharme en el estudio de grabación y darme cuenta de que sueno totalmente diferente a Saúl. Eso me gusta porque siento que estoy logrando el objetivo de encarnar algo completamente distinto”, asegura. La música combinará algunas canciones de la producción original con composiciones nuevas. Aunque no puede revelar demasiado, Eduardo adelantó que habrá más temas inéditos que los recuperados de la primera versión.

Uno de los aspectos que más entusiasma a los protagonistas es la relación que han construido durante las grabaciones. La complicidad entre ambos ha hecho que el trabajo sea mucho más disfrutable.

“¡Yo la amo! Es una profesional extraordinaria. No tengo palabras para describir el pedazo de actriz, intérprete musical y artista tan completa que es. Le aprendo todos los días y es algo que agradezco muchísimo”, expresa Eduardo sobre María. El actor asegura que espera que esta experiencia sea el comienzo de otros proyectos juntos. “Tenemos una química y una complicidad que me voy a llevar toda la vida. Espero que este sea el primero de muchos”.

María Perroni y Eduardo Zucchi protagonizan la nueva versión de “Alcanzar una estrella” José Luis Ramos

María también está encantada con su compañero, a quien describe como alguien generoso y dispuesto a acompañarla en todo momento.

“Es el compañero de trabajo que todos queremos tener. Es un actorazo y un ser humano divino. Está al pie del cañón para lo que necesites, te hace reír, te acompaña y te da apoyo emocional. Este viaje ha sido muy bonito a su lado”, comparte. La producción también recuperará algunos detalles visuales de la historia original, como los lentes, la cadenita y el sombrero. María tendrá, además, un sello particular en el vestuario: el color naranja aparecerá cuando sucedan momentos especiales para Lorena.

Los dos actores reconocen que sus familias han sido fundamentales para llegar hasta aquí. María no evade las críticas que suelen surgir cuando los hijos de figuras conocidas reciben oportunidades en el medio artístico. “De verdad me he esforzado mucho para que no sea así. No es que ser apoyado por tus papás sea malo; creo que todos quisiéramos tener dos papás que nos apoyen en todo lo que queremos hacer”, responde sobre el nepotismo.

También destaca que Mariana y su papá le han enseñado a trabajar y prepararse constantemente. “Ir todos los días a mis clases, ir al teatro, estar informada y dejar que el ejemplo hable por sí mismo”. En el caso de Eduardo, sus padres celebraron la noticia con enorme entusiasmo. Incluso, entre bromas, le dijeron que tenía que sacarlos de pobres. “No me digan así, no me pongan más presión”, recuerda entre risas.

Pedro Ortiz de Pinedo produce Alcanzar una estrella José Luis Ramos

El actor atraviesa una etapa laboral que considera una bendición: “Llevo 365 días trabajando en tres producciones diferentes. Creo que las cosas pasan por algo y que los tiempos de Dios son perfectos”. Además, dedica este proyecto a su abuela, quien acompañó a su mamá durante sus primeros trabajos en televisión.

Recuerda que permanecía junto al monitor, le cuidaba el cabello, le llevaba agua y repasaba los textos con ella. “Me imagino cómo sería si mi abuela estuviera aquí conmigo. La siento, hay veces que siento que está a mi lado, que me abraza. Por eso le dedico este proyecto”, confiesa. Así, entre recuerdos familiares, nuevas canciones y el deseo de conquistar al público con una interpretación propia, ambos se preparan para escribir un nuevo capítulo de una historia que, varias décadas después, vuelve a reunir música, romance y juventud.