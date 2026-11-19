“No se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima”.

El equipo legal de Sasha Sokol da a conocer que el juzgado rechazó la disculpa pública que había publicado Luis de Llano y ordenó bajar el video. Además, le impuso 36 horas adicionales de arresto por incumplir con la sentencia, que delimita qué debe decir en su disculpa hacia Sasha.

“No se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima. La disculpa pública ordenada por el juzgado refleja hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol. No es una herramienta que busca limpiar la imagen del condenado”, informa el equipo legal de Sasha, a la par de dar a conocer que Luis ha intentado modificar o evitar el cumplimiento de su sentencia mediante 30 escritos, apelaciones y amparos, sin éxito.

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Cabe recordar que el productor está condenado por daño moral en una demanda civil interpuesta por Sasha Sokol, derivada del abuso y la relación que sostuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39.

El nuevo arresto que le imponen a De Llano se suma a las medidas administrativas que ya había enfrentado en septiembre pasado, cuando se le dictaron dos arrestos de 15 horas cada uno, ante los incumplimientos de la resolución judicial.

“Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal”

El conflicto se reavivó luego de que el productor difundiera un video en el que ofreció “disculpas” a Sasha por los actos cometidos cuando ella era adolescente.

Sin embargo, la intérprete rechazó que el mensaje cumpliera con lo ordenado por el tribunal, pues señaló que el productor modificó el texto aprobado y omitió reconocer expresamente que ella tenía 14 años cuando ocurrió la relación, así como que sus padres no fueron cómplices.

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“Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal”, expresó Sasha tras la publicación del video, al advertir que el cumplimiento de la sentencia no era un asunto de voluntad personal, sino una obligación legal.