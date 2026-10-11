El disco olvidado de Azalia: ni ella quiere recordarlo y se niega a cantarlo en La Granja VIP

“El que quiera puede buscarlo en Spotify”, dijo Azalia ya bastante enfadada ante la insistencia de Rafa Mercadante.

El conductor de televisión, especializado en programas de música de regional mexicano, comenzó por preguntarle a Azalia Ojeda quién le había producido su disco grupero.

“Armando Ávila” respondió secamente. “El que produjo a RBD”, agregó.

El descubrimiento de que Azalia fue cantante alborotó a los miembros de La Granja VIP, reality show en el que participan también Rafa y ella.

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Manelyk, una de sus amigas más cercanas dentro de La Granja se emocionó tanto que le pidió que cantara una de las rolas.

Pero Azalia hizo un gesto de fuchi y se negó. Manelyk replicó: ¿Te da cringe?

¿Por qué no quiere recordar su disco Azalia?

La Bebshita también le pidió cantar pero Azalia se mantuvo firme en su gesto y meneó la cabeza en señal de que no lo haría.

Bebshita entonces le soltó un comentario pasivo-agresivo: "¿Usabas autotune?”

Azalia la ignoró.

—¿Qué generó era? —preguntó Rafa.

—Grupero

—No; dentro del grupero hay cantidad de géneros: hay norteño, regional mexicano... ¿cuál era el tuyo?

—Norteño. 12 canciones me produjo Peerles. Y todo se hizo allá en Monterrey porque en ese tiempo Peerles tenía a Grupo Pesado, Palomo y Guardianes del amor.

La conversación terminó ahí porque a pesar de la insistencia de los granjeros, Azalia se negó a cantar.

La lista de canciones de su disco y la duración de cada una es esta: