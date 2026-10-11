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El disco olvidado de Azalia: ni ella quiere recordarlo y se niega a cantarlo en La Granja VIP

Tras su participación en Big Brother, Azalia Ojeda debutó como cantante en el 2000

Octubre 10, 2026 • 
Alejandro Flores
azalia (1).jpg

Portada del disco “Farsante”

Peerles y captura Festival Acapulco Youtube

“El que quiera puede buscarlo en Spotify”, dijo Azalia ya bastante enfadada ante la insistencia de Rafa Mercadante.

El conductor de televisión, especializado en programas de música de regional mexicano, comenzó por preguntarle a Azalia Ojeda quién le había producido su disco grupero.
“Armando Ávila” respondió secamente. “El que produjo a RBD”, agregó.
El descubrimiento de que Azalia fue cantante alborotó a los miembros de La Granja VIP, reality show en el que participan también Rafa y ella.
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Manelyk, una de sus amigas más cercanas dentro de La Granja se emocionó tanto que le pidió que cantara una de las rolas.
Pero Azalia hizo un gesto de fuchi y se negó. Manelyk replicó: ¿Te da cringe?

¿Por qué no quiere recordar su disco Azalia?

La Bebshita también le pidió cantar pero Azalia se mantuvo firme en su gesto y meneó la cabeza en señal de que no lo haría.
Bebshita entonces le soltó un comentario pasivo-agresivo: "¿Usabas autotune?”
Azalia la ignoró.
—¿Qué generó era? —preguntó Rafa.
—Grupero
—No; dentro del grupero hay cantidad de géneros: hay norteño, regional mexicano... ¿cuál era el tuyo?
—Norteño. 12 canciones me produjo Peerles. Y todo se hizo allá en Monterrey porque en ese tiempo Peerles tenía a Grupo Pesado, Palomo y Guardianes del amor.

La conversación terminó ahí porque a pesar de la insistencia de los granjeros, Azalia se negó a cantar.
La lista de canciones de su disco y la duración de cada una es esta:

  1. Farsante 3:41
  2. Me Dejaste Sola 3:11
  3. Aquí Estoy 3:30
  4. Por Culpa De Tu Amor 3:34
  5. El Error 3:18
  6. No Tienes Corazon 3:36
  7. Si sigo Enamorada 3:21
  8. Adiós 3:01
  9. Frío 3:13
  10. Nostalgia 3:23

Azalia Ojeda La Granja VIP Azalia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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