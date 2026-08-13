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Reportan la muerte de Alberto ‘Betón’ Lizárraga, hijo de don Cruz y hermano de Germán Lizárraga

Así fue la despedida del músico y exintegrante de la Banda ‘El Recodo’.

Agosto 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Betón’ Lizárraga perdió la vida y sus hermanos le dedicaron sentidos mensajes.

Getty Images/Instagram

“Hoy me toca decirte adiós, pero no sin antes agradecer a Dios por el regalo de tu vida y por cada momento que compartimos. Fuiste más que mi hermano, fuiste mi compañero de vida, mi apoyo y mi amigo”.

Integrantes de la familia Lizárraga confirmaron el deceso de Alberto ‘Betón’ Lizárraga, hijo del fundador de la Banda ‘El Recodo’, a través de sus redes sociales.

Fueron José Ángel y Germán quienes dedicaron mensajes de despedida a Alberto y lamentaron la pérdida de uno de los integrantes de una de las familias más importantes de la música sinaloense.

“Hoy me toca decirte adiós, pero no sin antes agradecer a Dios por el regalo de tu vida y por cada momento que compartimos. Fuiste más que mi hermano, fuiste mi compañero de vida, mi apoyo y mi amigo”, escribió José Ángel.

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Y añadió en su despedida: “Gracias por tu cariño, por tu ejemplo y por estar siempre conmigo. Sé que ahora estás en los brazos de nuestro Padre Celestial, en paz y sin dolor. Te llevaré siempre en mi corazón. Descansa en paz, querido hermano. Nos volveremos a encontrar en la eternidad”.

Por su parte, Germán, quien hace poco más de un mes enfrentó la muerte de su hija Yolanda, reaccionó a la pérdida de su hermano.

El músico compartió las condolencias de ‘Banda Estrellas de Sinaloa’, agrupación que encabeza, en las que se lamentó la partida de Alberto.

“Hoy nos duele en el corazón al acompañar a nuestro líder y amigo Germán Lizárraga y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su querido hermano, Alberto Lizárraga Lizárraga.
“Que Dios le reciba en su gloria, deseando que encuentren fortaleza y consuelo en el amor de quienes lo rodean. Le enviamos un abrazo solidario, todo nuestro cariño y más sincero pésame. Estamos contigo”, se lee en el mensaje.

El deceso de ‘Betón’ pone de manifiesto de nueva cuenta el vínculo de la familia Lizárraga con la música sinaloense. Y es que su padre, don Cruz, fundó la ‘Banda El Recodo’ en 1983 en Mazatlán, Sinaloa, misma que con el paso de las décadas se convirtió en una de las máximas representantes de la música de banda.

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Los hijos de Lizárraga continuaron vinculados con la música y algunos participaron directamente en el desarrollo de la agrupación. Entre ellos está Germán, quien durante años fue integrante de ‘El Recodo’ y luego formó su propia agrupación: ‘Banda Estrellas de Sinaloa”.

Descanse en paz.

Banda El Recodo cruz lizarraga
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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