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Marie Claire Harp recuerda la CRUEL Y DESALMADA forma en la que se enteró de la muerte de su papá

La conductora tenía 7 años cuando perdió a su padre en un accidente automovilístico.

Abril 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Marie Claire Harp contó cómo cambió su vida tras la muerte de su padre.

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“Todavía siento la voz de la vecina”.

Como pocas veces, la sonriente y carismática Marie Claire Harp abrió su corazón y destapó un episodio doloroso, retador y que puso a su familia en jaque: la muerte de su padre.

Fue en una charla con Yordi Rosado que la venezolana relató diversos momentos de su vida, y llamó la atención su infancia y adolescencia llena de carencias y pobreza.

Marie Claire narró que junto a sus hermanos vivieron una infancia feliz, aunque no conocieron lo que significó celebrar su cumpleaños con un pastel. Sin embargo, sus padres trabajaban duro para darles lo necesario.

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La familia Harp vivía en una humilde casa y todo marchaba con normalidad hasta que la muerte los sorprendió.

“En un día en el que fue a trabajar, regresando… tenía un carrito rojo recién comprado, que mi mamá le decía ‘no compres ese carro, vamos a comprar una casa, una casa digna, algo más bonito’. Bueno, se compró su carro y a los meses de habérselo comprado… nosotros vivíamos en un barrio muy lejano del pueblito de Coro y generalmente no hay luces, las carreteras super malas, la tierra, todo muy malo”, compartió Marie Claire.

Y continuó: “Él se fue de noche y cuando regresó una gandola (un trailer) venía como comiéndose la luz, en sentido contrario y justamente cayó encima del carro”.

La exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’, aseguró que tiene presente el último momento en el que vio a su papá, y ella con toda su inocencia tenía 7 años.

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“Me acuerdo perfecto cuando él se despidió. Estábamos todos afuera y él dijo ‘bueno, nos vemos más tarde’. Me acuerdo cuando sacó la cabeza por la ventana”, y sacudió la mano para decir adiós. Marie Claire dice que no pensó siquiera en acompañarlo, pues “siempre lo veía irse y volver, y en esta oportunidad nunca volvió”.

La parte más cruel del deceso de su padre fue la forma en la que la familia se enteró.

“Estábamos en el barrio, ahí no hay filtros ni nada, le llegaron a mi mamá por la ventana y le dijeron ‘Marie Claire, tu marido se mató en el 7’. El 7 era la vía en la que ocurrió el accidente. ‘Anda, ve al 7 porque tu marido se mató en el carro’…todavía siento la voz de la vecina cuando le dijo a mi mamá”, narró la presentadora.

Al tiempo, contó que su madre se desplomó en el sillón y cuando pudo recomponerse fue a la calle y averiguar lo que había pasado. Añadió también que volvió casi cargada por todos los vecinos.

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En aquel momento, Harp indica que tiene muchos recuerdos borrosos, sin embargo, la condición de su familia se complicó, aunque su madre puso todos sus esfuerzos en sacar adelante a sus hijos.

“Como la típica madre mexicana o venezolana que tiene 4 niños solos en uno de los barrios más peligrosos del estado, ¿cómo sales a trabajar? Con dos niños de 7 años cuando se escuchaban disparos… mi mamá tenía la opción de dejarnos encerrados para que no saliéramos porque éramos niños”, y así lo hizo.

Finalmente, ante ese difícil panorama, Marie Claire asegura que su madre nunca dejó de estudiar y algunos años después se volvió maestra, pudiendo proveerle a su familia un mejor futuro.

Marie Clarie Harp Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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