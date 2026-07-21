Cancelan a Lau Styling por insultar a mexicanos; famosos se van contra ella: “No te queremos en México”

Una estilista que ha trabajado con varias famosas en México, conocida como Lau Styling, enfrenta una cancelación en redes sociales luego de que insultó a los mexicanos en medio de la euforia por el futbol.

En un video grabado por ella misma junto a una amiga, en presunto estado de ebriedad, se lanzó contra los mexicanos al decir: "¿Vos estuviste en la final? ¡Ni en la cuarta estuviste hijo de p...!”.

Ay Lau Styling gracias a la casa de los famosos MÉXICO tienes trabajo.....de lo contrario no verías ni comida, así que cerrando Papoy .

Y espero que los famosos investiguen bien con quién trabajan pic.twitter.com/mq8ZoZoT55 — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) July 20, 2026

Al parecer, a la estilista le molestaba que los mexicanos apoyaran a la selección de España en lugar de la Argentina, en lafinal de la copa global. Hay un segundo video donde habló más:

No había visto que le vale pito a la argentina🤭🤣. pic.twitter.com/dNOnkLYKw8 — Maremoto (@Terremotodemar) July 20, 2026

Sin embargo, en redes sociales notó que le llovían las críticas, así que Lau Styling aseguró que amaba a México.

❌ La stylist argentina LAURA VILLA que insultó a mexicanos, dice que ama México‼️😆🙄🙄



"Yo amo a México y es mi segundo país. Es más, cuando perdió México me puse recontra mal"



Conocida en redes como "Lau Styling", vive, trabaja, cobra y tiene su vida en México.



Se… pic.twitter.com/TIfsGlnEoH — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 21, 2026

Famosos se lanzan contra Lau Styling

Al compartir la noticia en redes sociales, varias celebridades se fueron contra la estilista. En el perfil de Instagram de Pablo Chagra, quien comentó sobre el tema, Apio Quijano anotó: “Qué curioso que alguien dedicado a refinar la imagen ajena tenga tan poco interés en pulir la propia.” La clase no esta en la ropa sino en las palabras que uno elige. Mejor cósete la boca”.

Gala Montes aprovechó para recordar algo...

Para Gala Montes no es sorpresa. Respecto a los sucesos por el video viral, la actriz y cantante anotó en su cuenta de X: “No te queremos en México. Se lo dije desde que salí de La Casa de los Famosos. La producción la odiaba, la única que se la cromaba era Briggitte... por eso la Mandé alv con sus botas, que se rompieron porque nunca fue buena Stylist”.

Y es que el pleito entre Gala y Lau data de 2024, cuando Montes dejó de colaborar con ella: “Esta vieja es bien conflictiva, ya la conozco y aguas con quienes quieran trabajar con ella... Hay cosas que uno no quiere y luego me las quiere cobrar como si fueran de Dior y son de Shein, yo tengo muchas cosas de Shein, pero que no me las quiera cobrar como si fuesen Chanel... ¡N’ombre le compro 500 botas!”, expresó.

Lau Styling emitió un comunicado

En un comunicado, la estilista reconoció su responsabilidad, pero aseguró que su intención no fue insultar a los mexicanos. Sin embargo, no hubo una frase de disculpas como tal.

Para la noche del 20 de julio, sus redes sociales permanecían privadas o inactivas.

Comunicado Lau Styling

En sus publicaciones de Instagram para amigos cercanos, Lau siguió hablando del tema, y asegurando que se le sacó de contexto.