Manola Díez asegura que Robbie Williams le coqueteó y le dedicó un poema: “Me le hice bonita”

La participante de ‘La Granja VIP’ le contó a sus compañeros cuando el cantante le coqueteó.

October 14, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Manola Díez contó la vez que Robbie Williams le coqueteó y le dedicó un poema.

“Era el hombre más bello del planeta y me sentó en la sala de ‘Otro Rollo’”.

La actriz Manola Díez, actual participante de ‘La Granja VIP’, siempre está envuelta en la polémica y en su segundo día aislada en el reality de supervivencia, ya protagonizó un encontronazo por una piña.

Díez le hizo pleito a Carolina Ross, a quien acusó de no querer colaborar con las actividades en la granja e interpretó la actitud relajada de la joven como una provocación.

Los señalamientos de Manola crecieron tras la actitud relajada de Carolina y en un intento por motivar la discusión, la conductora le dijo que no estaba reaccionado a sus críticas, por lo que Ross mencionó que sólo estaba “existiendo”.

“¿Estás existiendo? ¿Qué significa eso, güey? Pues existir es como estar, pero aquí se viene a jalar y somos un equipo, ¿sale? Y no nos hablemos ni caras ni gestos a las espaldas, porque yo sí veo y no soy tonta. O sea, nací de noche, pero no anoche. ¿Ya me entendiste? Para que quede claro”, externó Díez.

Robbie William le coqueteó

En otro momento, ya más tranquila, Manola relató un episodio poco conocido de su carrera: el día en el que el cantante británico Robbie Williams le coqueteó y hasta le dedicó un poema.

La anécdota fluyó en una charla que sostenían Manola, Kim Shantal, César Doroteo y ‘La Bea’, donde surgieron los recuerdos de Díez en su paso por ‘Otro Rollo’. La presentadora estuvo seis de los doce años que el programa estuvo en el aire.

A principios de los 2000, el programa recibió a Williams, quien no sólo participó en el show sino que mostró interés por la rubia, según contó.

“Robbie Williams, en sus momentos era el hombre más bello del planeta y me sentó en la sala de ‘Otro Rollo’ cuando Adal lo estaba entrevistando. Dice: ‘¿quién es esa señorita que está allá, por qué ella no viene a entrevistarme?’ y en eso dice ‘a ver, que venga ella’”, narró a sus compañeros.

Y una vez sentada junto a Adal y Robbie, la también actriz indicó que el cantante intentó conquistarla. “Me siento y me empieza a tirar un poema este vato, Robbie Williams. Un poema romántico, pero ahí como picarón ¿sabes? Primero me pregunta que si sé inglés y yo le dije que no, y entonces dice ‘ok, que nos tradujeran’,… total me dice ‘desde que te vi en backstage…’. Tal vez no me tiró el rollo, pero como que me le hice bonita”, narró Díez.

Manola compartió otras vivencias con celebridades internacionales, como su experiencia bailando con Will Smith durante la promoción de la película ‘Hitch’ en el 2005.

Ericka Rodríguez
