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Hollywood

Charlize Theron narra la traumática noche en la que su madre AS3SINÓ a su padre… por esta razón

La actriz era una adolescente de 15 años cuando vivió aquel evento que la dejó marcada para siempre.

Abril 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La actriz relató uno de los episodios más dolorosos y traumáticos de su vida.

Getty Images

“La forma en que entró en la propiedad aquella noche... no puedo explicártelo. Simplemente sabía que algo malo iba a pasar”.

La actriz Charlize Theron sostuvo una charla sincera con The New York Times Magazine y ahí desveló los detalles del fatal episodio donde su madre asesinó a su padre.

En sus propias palabras, su adolescencia estuvo marcada por la violencia y el alcoholismo de su padre. Charlize contó que el señor Charles Theron, en estado de ebriedad, la amenazó a ella y a su madre, Gerda Maritz, en su casa de Sudáfrica, en 1991, cuando apenas tenía 15 años.

Charlize relató que regresaba del cine con su madre, pero no pudieron ingresar a su casa, pues las puertas de acero estaban cerradas debido a la violencia que se vivía en Sudáfrica en aquel momento. Además, su padre se había llevado las llaves, por lo que se dirigieron a la casa de un hermano.

El padre de la actriz, quien estaba bebiendo con su familiar, al notar que ingresaban sin saludarlo, se enojó.

“Tenía muchísimas ganas de orinar. Así que corrí a la casa para ir al baño, y él lo interpretó como una falta de respeto por mi parte, porque no me detuve a saludar a todos”, contó. “Es algo muy importante en Sudáfrica, el respeto que se le tiene a los mayores. Y él se puso furioso. Me decía: ‘¿Por qué no te detuviste? ¿Quién te crees que eres?’”.

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“Creo que deberías alejarte de él”, dijo Charlize al recordar las palabras de su madre en cuanto regresó con ella a casa. “Supe que algo andaba mal. Ella también lo sabía”, recordó. “Sabía que estaba enfadado conmigo. Así que le dije: ‘Cuando por fin decida volver a casa, por favor, dile que estoy dormida’”.

Y continuó con su relato. “Entré en mi habitación, apagué las luces y estaba asustada. Mi ventana daba a la entrada de la casa, y pude percibir su ira, frustración o disgusto por la forma en que entró con el coche. La forma en que entró en la propiedad aquella noche... no puedo explicártelo. Simplemente sabía que algo malo iba a pasar”, relató Charlize. Y no se equivocaba. Su padre, que portaba un arma estaba acompañado de su hermano, “irrumpió en la casa”, de manera violenta.

“Disparó a través de las puertas de acero para entrar, dejando muy claro que iba a matarnos. Su hermano también estaba con él. Sabíamos que era grave, así que cuando forzó la primera puerta, mi madre corrió a la caja fuerte a buscar su arma. Entró en mi habitación. Las dos estábamos sujetando la puerta con nuestros cuerpos porque no tenía cerradura. Y él simplemente retrocedió y empezó a disparar a través de la puerta”, recordó Charlize.
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“Y lo más increíble es que ni una sola bala nos alcanzó”, continuó. “Es una locura pensarlo así. Pero el mensaje era muy claro: ‘Voy a matarte esta noche. ¿Crees que no puedo entrar por esta puerta? Ya verás. Voy a ir a la caja fuerte. Voy a buscar la escopeta’”, contó. “Él se dirigió a la caja fuerte, y mi madre abrió la puerta mientras el hermano seguía allí parado. El hermano corrió por el pasillo, y ella disparó una bala que rebotó siete veces y le dio en la mano. Es algo inexplicable. Luego siguió a mi padre, que para entonces estaba abriendo la caja fuerte para sacar más armas, y le disparó”.

El padre de Charlize murió a causa de las heridas, pero se determinó que el tiroteo estaba justificado por legítima defensa, y Gerda no enfrentó cargos.

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¿Por qué Charlize compartió su historia?

La actriz señala que “creo que hay que hablar de estas cosas porque así la gente no se siente sola”, dijo a The New York Times Magazine. “Nunca había oído hablar de una historia así. Cuando nos pasó, pensé que éramos los únicos. Ya no me atormenta este recuerdo”, agregó.

“Desafortunadamente, esta no es una historia aislada”, dijo la actriz. “Estas cosas suceden en muchos hogares. Las mujeres reciben un trato muy injusto, incluso en este país. Nadie se toma en serio la situación en la que se encuentran. Y creo que nadie se tomó en serio a mi madre”, concluyó.

Charlize Theron Asesinato
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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